RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 23 Nisan 2022, Cumartesi

23 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Geleceğinizi tasarlamanıza vesile olacak ilham verici olaylar başınıza gelerek sizi büyüleyebilir. Entelektüel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz.

BOĞA
Hayatınızın kusurlu yönlerine bir bakabilirsiniz. Başkalarının söylemesindense kendiniz kendinizi çok daha verimli eleştirebiliyorsunuz.

İKİZLER
Sosyal çevrenizin genişleyeceği, sizi her adımınızda destekleyecek dostlar edineceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

YENGEÇ
Size iyi gelmeyen her ne olursa olsun istikrarlı olarak bağ kopartmaya çabalarsanız evren de sizi destekleyerek olumlu bir sonuca götürecek.

ASLAN
Bir sebepten kendinizi yapıcı bir şekilde eleştirip motive edecek açılımlar yapabileceksiniz. Bazı konuları veya ilişkileri bitirmek için uygun bir gün.

BAŞAK
Yeni planlamalar yaparken hayat sizi daha motive edecek kişiler ile karşılaştıracak.
Sizin için oldukça yapıcı bir sürece adım atılacak bir zaman.

TERAZİ
Bugün hayatınızda yeni başlangıçlara adım atıp daha çok şükür edebilirsiniz, bugün hayatın güzel yanları size kendisini gösterecektir.

AKREP
Kariyer bağlamında atacağınız adımların hızlı sonuç vereceği bir gündesiniz ancak aşk ilişkileri hususunda kararsızlık yaşayabilirsiniz.

YAY
Bu aralar olumlu sonuçlara inandığınız taktirde o şeyin size gelmesi için evren sizi destekleyecektir. Verimli bir gün olabilir.

OĞLAK
Gününüzü güzelleştirmek için akşam saatlerinde dostlarınızla organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Pozitif zaman geçirebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde dolaylı yoldan yapacağınız bazı şeyler size şans getirebilir, aklınıza gelmeyen bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

BALIK
Özellikle iş meselelerinde önünüze inisiyatifiniz dışında şeylerin dayatıldığını görebilirsiniz ve hayır deme şeklinize göre gününüz şekillenebilir.

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