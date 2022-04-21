21 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Son günlerde aşk hayatınızda yine iletişim hataları ön plana çıkabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı önleminizi almanız çok önemli.

BOĞA

Bugün yanlış enerji bağlarını kesme günü olabilir. Size zarar veren eterik bağlar ve enerji kordonları ile ilişiğinizi keserek enerjinizi kendinize bırakabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde maddi kaynaklarınızın genişlediği ve lüks harcamalarınızın dahi bir kısmını gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ

Ekstra harcamalar yaparak ya da kendinizi ödüllendirerek iyi hissedebilirsiniz. Bu süreci fazla uzatmadan bir miktar para biriktirmenizde de fayda vardır.

ASLAN

Sizler bugünlerde kendinizi fedakarlık etmek zorunda hissedebilir ya da bir şeylerden feragat etmeniz gerektiğine inanabilirsiniz.

BAŞAK

Bazı konularda radikal kararlar almaya meyil edebilirsiniz. Böylelikle hayattan zevk almaya yeniden başlayabilir, isteklerinize enerji katabilirsiniz.

TERAZİ

Bazı konular sizde hareket alma isteği ve hevesi uyandırabilir. Dışarıyı değiştiremezsiniz ancak içeriden olaylara bakış açınızı değiştirebilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınızla ilgili yapacağınız açılımlar sizi güzel noktalara götürebilir. Özür dilemek olsun yapacağınız herhangi bir şey partnerinizi size yeniden aşık edebilir.

YAY

Hayatınıza temiz bir sayfa açmak, yeni strateji ve hedefler belirlemek için uygun bir gün. Ayrıca konsantrasyonunuzu da arttırmanız gereken bir gündesiniz.

OĞLAK

Kendinizi heyecanlı ve umutlu hissedebilirsiniz ancak bütün enerjinizi bir anda harcamamalı, bunun yerine idareli ve istikrarlı olmalısınız.

KOVA

Son zamanlarda kendinizi daha verimli bir sürece götürebilir ve insanların size verdiği tepkileri daha az önemsemeye başlayabilirsiniz.

BALIK

Zor bir durum içerisinde iken bir adım kendinizden geri çıkmalı ve kendinize dışarıdan biri gözü ile bakabilmelisiniz. Bu şekilde en sağlıklı kararı verebilirsiniz.