KOÇ
Yemek yeme bağımlılığı ya da bir ilişkiye aşırı bağlanma hali olsun, her durumda abartıya kaçmak hayatınız için olumlu sonuç vermeyecektir.
BOĞA
Evrensel enerji akışı durdurulamazdır, bu yüzden ihtiyaçlarınızı karşılamakta çekinmeyin, o para size her durumda geri gelecektir.
İKİZLER
Güzel bir gün geçirebilmek için iç dünyanıza yönelmelisiniz. Bundan tam olarak emin olduğunuzda etrafınızda da durumlar kararlılığınızla doğru orantılı olarak değişip gelişecektir.
YENGEÇ
Seyahat planlarınız varsa ve kendinizi buna hazırlıyorsanız uygun bir dönem.
Yine taşınma, yer değişikliği gibi niyetlerinizi de eyleme dökmek için uygun bir gün.
ASLAN
Bugünlerde maddi kaynaklarınızın yetersizliği fikri sizi ürkütebilir. Bu yüzden yapacaklarınızı önceden tasarlamalı ve gelir giderinizi iyi hesaplamalısınız.
BAŞAK
Özellikle de tutumlulukla cimrilik arasındaki sınırda gezebileceğiniz bir dönemdesiniz.
Sezgilerinizin sizi yanıltmadığı sürece girdiniz.
TERAZİ
Mesaiye kalabilir ya da ticaret yapıyorsanız yetiştirebildiğiniz ürün kadar para kazandığınızı görebilirsiniz.
Bazı konularda idareci olmak sizi oldukça uyumlu yapacaktır.
AKREP
İş değişikliği istiyorsanız da başarabilirsiniz.
Mevcut durumunuzda değişiklikle beraber gelen bir iyileşmenin size iyi gelmesi, mutlu etmesi olası.
YAY
Bugünlerde duygusal açıdan daha güzel bir süreç geçirebilmek adına partnerinizi iyi anlamaya ve sevginizi ona ifade etmeye çalışın.
OĞLAK
Kendinizi yalnız hissedeceğiniz ancak yalnızlıkta huzur bulacağınız bir zamandasınız.
Bu yüzden kendinizi dengeye getirmeli ve duygularınızı inkar etmemelisiniz.
KOVA
Yargı konularıyla alakalı bugünlerde kolaylıkla ve adil bir biçimde çözüldüğünü görebilirsiniz.
Maddi kaynaklarınızın çalışma gücünüzle doğru orantıda işleyeceği bir gündesiniz.
BALIK
Varmak istediğiniz noktaya biraz daha ağırdan gidebilirsiniz, ancak yine de gidebileceksiniz, ilerleyen günleriniz başarı ve düzlük bu yüzden aceleye gerek yok.
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