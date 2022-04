12 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Mutluluğu yakalamak bugünlerdeki genel planınız olsa da önceliğiniz iş meselelerini halletmek bu yüzden günü ikiye bölmek sizin için planlı olacaktır.



BOĞA

Ev dekorasyonunda salon ya da çalışma odanızı dizayn etmek için oldukça uygun bir gün. İş alanlarınızı düzenlediğinizde her konuda akışa geçeceksiniz.



İKİZLER

Yorumsuz kalmanız gereken konularda fikrinizi birden söylemeniz özellikle sosyal ortamlarda çıkışmalara ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor.



YENGEÇ

İş konularında yarım kalan işleriniz sinirlerinizi bozabilir. Hareketli olmayı sevseniz de iş temposunda nereye yetişeceğinizi şaşırmanız dengenizi bozabilir.



ASLAN

Sevgi sizin için çok önemli. Fazla çaba harcamak doğallığın samimiyetini bozacağı için düşünmeden, içten sevgi gösterilerinde bulunmak ilişkinize iyi gelecek.



BAŞAK

Gergin uyanabilirsiniz ancak gergin olmak için bir neden olmadığını gördükçe rahatlayacaksınız.

Karşınıza iş fırsatları çıkabilir iyi değerlendirmelisiniz.



TERAZİ

Kalpten gelen isteklerinizi gerçekleştirmemek için hiçbir sebebiniz yok bu yüzden kendinizi şüpheler ve soru işaretleri ile boğmaktansa anı yaşayın.



AKREP

Aşk hayatınızda bazı konularda açılımlar yapmaya hazırlanıyorsunuz.

Her konuda muvaffak olabilmek için istikrar önemli.

Üşengeçliğinizi yenmelisiniz.



YAY

Sezgileriniz sizi yanlış olandan alı koyarken gerçek dostlarınız da doğru olanın mesajını vermekte. Hayat akışta ve durmaksızın sizinle konuşuyor.



OĞLAK

İletişiminizin iyi olması her yerde eliniz kolunuz olmasını sağlıyor.

İşlerinizi kolayca halledebileceğiniz gibi çevrenizi daha da genişletebilirsiniz.



KOVA

Aşk hayatınızla alakalı sorunları aşmak için çok çaba sarf ettiniz ve anlayışlı oldunuz.

Şimdilerde ise bunun faydalarını görmeye başlayacaksınız.



BALIK

Evrak ve mail işlerinizde anlaşılamamazlıklar olabilir.

Böyle durumlar sakin kalabilmeniz ve kendinizi tanımanız için güzel bir fırsat olacak.