RAMAZAN İMSAKİYE
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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Nisan 2022, Salı

12 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Mutluluğu yakalamak bugünlerdeki genel planınız olsa da önceliğiniz iş meselelerini halletmek bu yüzden günü ikiye bölmek sizin için planlı olacaktır.

BOĞA
Ev dekorasyonunda salon ya da çalışma odanızı dizayn etmek için oldukça uygun bir gün. İş alanlarınızı düzenlediğinizde her konuda akışa geçeceksiniz.

İKİZLER
Yorumsuz kalmanız gereken konularda fikrinizi birden söylemeniz özellikle sosyal ortamlarda çıkışmalara ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor.

YENGEÇ
İş konularında yarım kalan işleriniz sinirlerinizi bozabilir. Hareketli olmayı sevseniz de iş temposunda nereye yetişeceğinizi şaşırmanız dengenizi bozabilir.

ASLAN
Sevgi sizin için çok önemli. Fazla çaba harcamak doğallığın samimiyetini bozacağı için düşünmeden, içten sevgi gösterilerinde bulunmak ilişkinize iyi gelecek.

BAŞAK
Gergin uyanabilirsiniz ancak gergin olmak için bir neden olmadığını gördükçe rahatlayacaksınız.
Karşınıza iş fırsatları çıkabilir iyi değerlendirmelisiniz.

TERAZİ
Kalpten gelen isteklerinizi gerçekleştirmemek için hiçbir sebebiniz yok bu yüzden kendinizi şüpheler ve soru işaretleri ile boğmaktansa anı yaşayın.

AKREP
Aşk hayatınızda bazı konularda açılımlar yapmaya hazırlanıyorsunuz.
Her konuda muvaffak olabilmek için istikrar önemli.
Üşengeçliğinizi yenmelisiniz.

YAY
Sezgileriniz sizi yanlış olandan alı koyarken gerçek dostlarınız da doğru olanın mesajını vermekte. Hayat akışta ve durmaksızın sizinle konuşuyor.

OĞLAK
İletişiminizin iyi olması her yerde eliniz kolunuz olmasını sağlıyor.
İşlerinizi kolayca halledebileceğiniz gibi çevrenizi daha da genişletebilirsiniz.

KOVA
Aşk hayatınızla alakalı sorunları aşmak için çok çaba sarf ettiniz ve anlayışlı oldunuz.
Şimdilerde ise bunun faydalarını görmeye başlayacaksınız.

BALIK
Evrak ve mail işlerinizde anlaşılamamazlıklar olabilir.
Böyle durumlar sakin kalabilmeniz ve kendinizi tanımanız için güzel bir fırsat olacak.

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