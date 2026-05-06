Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı olarak kabul edilen Büyükada Rum Yetimhanesi, yaklaşık 20 bin metrekarelik devasa alanıyla dikkat çekiyor. 20. yüzyıl boyunca aktif olarak yetimhane işlevi gören yapı, 1964 yılında yaşanan siyasi gelişmeler sonrası kapatıldı. Aradan geçen yıllara rağmen ayakta kalmayı başaran bu tarihi bina, bugün hala İstanbul'un en etkileyici mimari miraslarından biri olarak öne çıkıyor.
İSTANBUL'DA ZAMANA DİRENEN AHŞAP DEV
Büyükada Rum Yetimhanesi, İstanbul'un tarihi dokusu yalnızca taş ve mermer eserlerle sınırlı değil. Kent, aynı zamanda dünyanın en etkileyici ahşap yapılarından birine de ev sahipliği yapıyor.
Tam 128 yıldır zamana, doğa koşullarına ve ihmale rağmen ayakta kalmayı başaran bu devasa yapı yalnızca büyüklüğüyle değil, tamamen ahşap malzemeden inşa edilmiş olmasına rağmen gösterdiği olağanüstü dayanıklılıkla da dikkat çekiyor. Bu özelliğiyle dünyanın en büyük ikinci ahşap binası olma unvanını gururla taşıyor.
TARİHİ 19. YÜZYILA UZANAN BİR DEV
1898 yılında inşa edilen yapı, ilk olarak lüks bir otel olarak tasarlandı. Dönemin mimari anlayışını yansıtan bu yapı, Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından projelendirildi.
Kısa süre sonra bina, Fener Rum Patrikhanesi tarafından satın alındı ve yetimhane olarak kullanılmaya başlandı. Böylece yapı, yüzlerce çocuğa yuva olan yeni bir kimlik kazandı.
BİR YETİMHANEDEN SESSİZLİĞE
20. yüzyıl boyunca aktif olarak hizmet veren yetimhane, 1964 yılında siyasi ve sosyal gelişmeler nedeniyle kapatıldı. O günden sonra kaderine terk edilen bina, uzun yıllar boyunca doğanın ve zamanın etkilerine karşı mücadele etti.
Buna rağmen, tamamen ahşaptan inşa edilmiş olmasına rağmen hala ayakta kalabilmesi, yapının mühendislik başarısını gözler önüne seriyor. Bugün bile görenleri hayrete düşüren bu yapı, hem büyüklüğü hem de dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ AHŞAP YAPISI
Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kaplayan yapı, yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli ahşap mimari örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. İlk sırada Japonya'daki Tōdai-ji Tapınağı yer alırken, Büyükada'daki bu yetimhane ikinci sırada bulunuyor.
Bu özelliğiyle yapı, uluslararası mimarlık ve kültürel miras çevrelerinin de ilgisini çekmeye devam ediyor.
İLGİNÇ HİKAYELER VE GİZEMLİ ATMOSFER
Yapının geçmişi yalnızca mimari açıdan değil, hikayeleriyle de dikkat çekici. Uzun yıllar yetimhane olarak kullanılan binada büyüyen çocukların anıları, yapının duvarlarına adeta işlemiş durumda.
Yerel halk arasında, binanın terk edildikten sonra "sessiz ama yaşayan bir yapı" olduğu yönünde anlatılar bulunuyor. Özellikle geceleri rüzgarın etkisiyle çıkan seslerin, binaya mistik bir hava kattığı sıkça dile getiriliyor.
RESTORASYON UMUDU
Uzun yıllardır bakımsız kalan yapı için çeşitli restorasyon projeleri gündeme geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen karar sonrası mülkiyetin yeniden Fener Rum Patrikhanesi'ne devredilmesi, yapının geleceği için umut yarattı.
İSTANBUL'UN UNUTULMAMASI GEREKEN HAZİNESİ
Bugün kaderine terk edilmiş gibi görünse de, Büyükada Rum Yetimhanesi aslında İstanbul'un en önemli kültürel hazinelerinden biri. 128 yıldır ayakta kalan bu ahşap dev, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de korunması gereken mirasları arasında yer alıyor.
Zamana direnen bu etkileyici yapı, yüzyıllar boyunca tanıklık ettiği sayısız değişim ve dönüşümle birlikte, İstanbul'un çok katmanlı tarihinin sessiz ama bir o kadar da güçlü tanıklarından biri olmaya devam ediyor.
(Takvim foto arşiv, yapay zeka, AA)
