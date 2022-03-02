KOÇ
Ufak kazalar gününüzün genel konusu olabilir.
Ciddi problemlere işaret etmese de kötü olaylar yaşanmaması için özen gösterin.
BOĞA
Bu aralar sizi oldukça verimli ve motivasyonu yüksek görmek sizi seven herkesin hoşuna gitse de en büyük destekçiniz partneriniz olacak.
İKİZLER
Sizin için özel olan kişilerle sosyalleşmek cazip gelebilir. Kültür ve sanat gezmeleri size gelişim de sağlayacak. Bu durum sizi hem şaşırtacak hem de sevindirecek.
YENGEÇ
Bugünlerde kavga ederek çözüme ulaşılamayacağınız keşfedebilir ve ilerleyen günlerde yine diplomatik tavırlarınızla hayatınızı sürdürebilirsiniz.
ASLAN
Güzel duyarlılığınız için gurur duymalısınız.
Sosyal yaşantı için iyi bir gözlemci ve dinleyici olmalısınız.
Bir tartışma olurken herkesi susturmanız itici görünebilir.
BAŞAK
Hayatınızı pozitif enerjinizle yükseltebilecek kuvvetiniz var.
Kararsızlığınız işinize yarayabilir. Herkese ve tüm canlılara yardın etmek isteyebileceğiniz bir süreçtesiniz.
TERAZİ
Bugünlerde sadece aile meselelerine yönelebilir ve sosyal hayatınızı bir kenara bırakabilirsiniz. Maddi konularda somut kazanımlar söz konusu.
AKREP
Huzuru yakalamak için kimseye ihtiyacınız yok. Siz iç huzuru yakalayın uygun şartlar size zaten çekilir.
Partnerinizle manevi anlamda destek alabileceğiniz bir dönem.
YAY
Şansızlıklıkarı önemsemedikçe azaldıklarını gördünüz.
Tecrübe ve birikiminiz yeni atılımlarda kılavuzunuz olacak. Konsantrasyonunuz artmakta.
OĞLAK
İlişkiyi bir adım öteye taşımak için uygun bir gün. Özellikle ticaret ile uğraşan Oğlak'lar gelirlerini geçen günlere oranla katlanarak artmış şekilde görebilirler.
KOVA
Bugünlerde yararlı bilgileri geliştirme hususunda mutlaka zaman ayırın. Hemen harcamaya yönelmek yerine dikkatli ve akılcı bir tutum sergileyin.
BALIK
Hafif egzersiz de size çok iyi gelebilir.
Hayat sizi ilginç hatta komik diyaloglara sürükleyebilir. Mühim olan tutumunuzu mümkün olduğunca sakin tutmak.
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KOÇ
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