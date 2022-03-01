KOÇ
Son zamanlarda manevi konulara yönelebileceğiniz gibi aynı zamanda sevdiğiniz şeylere de yönelip ikisini bir arada götürebilirsiniz.
BOĞA
Sosyal hayatınızda herkesin sizi dinlediği ve kesinlikle dikkate aldığı bir zamanda kendinizi oldukça değerli hissedeceksiniz.
İKİZLER
Hayatın akış düzeyine karşı olmamak için elinizden geleni yapın ve mutlaka akışta olun. Her ne oluyorsa hayrınıza oluyor.
YENGEÇ
Yeni yerler keşfetmek bugünün genel konunuz olabilir. Öğrenim gören Yay'lar oldukça başarılı bir sürece adım atacaklar.
ASLAN
Etrafınızdaki insanlardan destek alacağınız bir gündesiniz. Ticaret ile uğraşan Aslan burcu üyelerinin bereketi artabilir ve bu durum keyfinizi yerine getirecek.
BAŞAK
Kendinizi yalnız hissetme haliniz son bulabilir. Korkularınıza odaklanmak yerine sevdiğiniz şeylere odaklanmanız sizi enerjisel anlamda güçlü tutacaktır.
TERAZİ
Arkadaş çevrenizde göreceğiniz iyileşme sizi motive edecek.
Sabit fikirli olmaktan uzak durmalısınız.
Özellikle iş hayatınızda daha esnek ve açık olmanız sizi geliştirir.
AKREP
Sosyal etkinlikler için uygun bir gün.
Dışa dönük olmaya karar verdiğiniz bir gün olacak. Bazı konularda ilk adımı atan kişi olmaktan çekinmeyin.
YAY
Hem kendinize hem de çevrenize huzur ve güven vereceksiniz.
Etrafınızdaki kişilerin özellikle ruhsal yaralarına şifa olacaksınız.
OĞLAK
Son günlerde etrafınızda bazı tartışmalar size karşı dönebilir ancak haklı olsanızda haklılığınızı ispat etmekte zorluk çekebilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde bahar enerjisini kendinize çekeceksiniz.
Bugünün genel konusu sosyalleşmek olabilir. Bir takım görüşmeler olacak.
BALIK
Bugünlerde uzaklardan beklediğiniz haberler gelebilir.
İnsanlarla iletişiminizin önemli olduğu bir sürece giriyorsunuz ancak aşk hayatınızda biraz daha şanslısınız.