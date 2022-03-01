1 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda manevi konulara yönelebileceğiniz gibi aynı zamanda sevdiğiniz şeylere de yönelip ikisini bir arada götürebilirsiniz.



BOĞA

Sosyal hayatınızda herkesin sizi dinlediği ve kesinlikle dikkate aldığı bir zamanda kendinizi oldukça değerli hissedeceksiniz.

İKİZLER

Hayatın akış düzeyine karşı olmamak için elinizden geleni yapın ve mutlaka akışta olun. Her ne oluyorsa hayrınıza oluyor.



YENGEÇ

Yeni yerler keşfetmek bugünün genel konunuz olabilir. Öğrenim gören Yay'lar oldukça başarılı bir sürece adım atacaklar.



ASLAN

Etrafınızdaki insanlardan destek alacağınız bir gündesiniz. Ticaret ile uğraşan Aslan burcu üyelerinin bereketi artabilir ve bu durum keyfinizi yerine getirecek.



BAŞAK

Kendinizi yalnız hissetme haliniz son bulabilir. Korkularınıza odaklanmak yerine sevdiğiniz şeylere odaklanmanız sizi enerjisel anlamda güçlü tutacaktır.



TERAZİ

Arkadaş çevrenizde göreceğiniz iyileşme sizi motive edecek.

Sabit fikirli olmaktan uzak durmalısınız.

Özellikle iş hayatınızda daha esnek ve açık olmanız sizi geliştirir.



AKREP

Sosyal etkinlikler için uygun bir gün.

Dışa dönük olmaya karar verdiğiniz bir gün olacak. Bazı konularda ilk adımı atan kişi olmaktan çekinmeyin.



YAY

Hem kendinize hem de çevrenize huzur ve güven vereceksiniz.

Etrafınızdaki kişilerin özellikle ruhsal yaralarına şifa olacaksınız.



OĞLAK

Son günlerde etrafınızda bazı tartışmalar size karşı dönebilir ancak haklı olsanızda haklılığınızı ispat etmekte zorluk çekebilirsiniz.



KOVA

Bugünlerde bahar enerjisini kendinize çekeceksiniz.

Bugünün genel konusu sosyalleşmek olabilir. Bir takım görüşmeler olacak.



BALIK

Bugünlerde uzaklardan beklediğiniz haberler gelebilir.

İnsanlarla iletişiminizin önemli olduğu bir sürece giriyorsunuz ancak aşk hayatınızda biraz daha şanslısınız.