3 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Etrafınızdaki bazı sırlar açığa çıkabilir.

An'da kalmanın önemini biliyorsunuz ancak bugünlerde kendinizi geleceği düşünmekten alıkoyamayabilirsiniz.



BOĞA

Materyalist konulardaki istek ve arzularınız ön plana çıkabilir, elektronik eşyalara karşı zaafınız artış gösterebilir. İradeniz doğuştan yüksek.



İKİZLER

Hayatınıza bakın ve başkalarının fikirlerini önemsemeyin.

Kendi kendinizle yarışacak hale geleceksiniz.

Bu durum kendi sınırlarınızı keşfetme fırsatı verecek.



YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi kollamayı bilmelisiniz.

Ailenizle bağlarınız kuvvetleniyor.

Aile içi gerginlik yaşayan Yengeç'ler durumu bir şekilde çözümlemeliler.



ASLAN

Sizden bir şekilde söylenmesi unutulmuş şeyleri öğrenebilirsiniz.

Devam eden rutin sizi iyice bunalttı.

Son derece haklı bu tutumunuz ve dualarınız kabul olacak.



BAŞAK

Maddi ve manevi güzel haberler bugünlerde sizleri oldukça motive edebilir. Belli başlı akımlara göre ev düzenleme modaları olsa da en güçlü akım sezgileriniz olmalı.



TERAZİ

Bugünlerde kendinizi ve yeteneklerinizi kanıtladınız şimdi ise insanların hakkınızda bir uzman gibi söz etmesinden dolayı keyif duyacaksınız.



AKREP

İkili ilişkiler hususunda olayların gerçekten karışacağı bir sürece giriyorsunuz. Kafanızı karıştırıp sizi şoka uğratacak durumlarla baş etmek için şimdiden hazırlıklı olun.



YAY

Size inanmayan kimseler var ve bu kişileri şaşırtmanın size vereceği haz muhteşem olacak. İşinizde daha olgun davranmanız gereken durumlar olabilir.



OĞLAK

Gününüzü keyifli geçirebilirsiniz.

Aldığınız kararları eyleme dökmeniz için uygun bir gün olacak ancak sezgilerinizle uyum içerisinde olun.



KOVA

Hamlelerinizde acele etmeyin. Bu da yanlış anlaşılma ihtimalinizi hayli düşüreceği için tüm tartışmalardan haklı çıkartacak. Onları ihmal etmeden dizayn yapın.



BALIK

Başkalarının sizi etkilemesine müsaade etmeyeceksiniz. İyi niyetinizden ötürü daha çok insanı etrafınıza çekmek insanların hakkınızda fikir sahibi olmasına neden olabilir.