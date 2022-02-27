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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 27 Şubat 2022, Pazar

27 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
İç dünyanızda derin ve herkesin anlayamayacağı duygular besliyorsunuz. Fakat bunun dışına çıkıp daha sosyal olun. Bu şekilde başarılı bir süreç geçireceksiniz.

BOĞA
Bugünlerde şans sizden yana.
Belli sürelerde sessiz kalmalı ve evrenin size verdiği mesajları dinleyerek takip etmelisiniz.

İKİZLER
Kariyerinizin gidişatından memnun değilseniz iş değiştirebilir, ya da departman değiştirebilirsiniz. Sezgilerinize kulak verin.

YENGEÇ
Olumlu duygular beslemek için kendinize fırsat tanıyın. Bazı sıkıntılar hayatınıza girecek ancak geçici olduğunu bilin.

ASLAN
Son zamanlarda sorumluluk ve eğlence arasında kalıyorsunuz.
Dengenin iyi olduğunu hatırlayın.
Bir tarafa yönelmek iyi sonuç doğurmayacaktır.

BAŞAK
Bugünlerde geçmişin kapanmayan defterleri karşınıza çıkabilir ancak kötü değil bilakis sizi mutlu edecek haberler alacaksınız.

TERAZİ
Maddi kaynaklarınızın artacağı bir dönemdesiniz.
Etrafınızdaki kişilerin olumlu yanlarını görmek bugün sizin misyonunuz olsun. En az bir iltifat edin.

AKREP
Kendinizi toparlamakta zorluk çekseniz de başarılı oldunuz. Zor kazanılan şeylerin kıymeti daha fazla.
Kendinizi 30'lu yaşlarda keşfedersiniz yeni bir dünya yaratırsınız.

YAY
Pozitif bakış açıları geliştirerek çevrenizdekilere de örnek olabilirsiniz. Özellikle iş yerinizde bugün sizi kötüden ya da yanlış bir hareketten koruyacaklar.

OĞLAK
Her şartta kariyer planlamanızı yapmak ve mevcut düzeni değiştirmek için oldukça verimli bir gün olacak. İş odaklı konulara eğiliminiz artabilir.

KOVA
Bugünlerde özellikle iş değişikliği yapmak isteyen Kova burcu üyeleri oldukça şanslı olacaklar.
Emeklerinizin ilk meyvelerini topluyorsunuz.

BALIK
Yıllık hedefinizin bir revizesini yapmak için uygun bir gün. İstediklerinizi ve istemediklerinizi gözden geçirin.
Bu da size daha çok şevk ve bir şeyler başarma azmi verecek.

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