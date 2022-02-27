27 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

İç dünyanızda derin ve herkesin anlayamayacağı duygular besliyorsunuz. Fakat bunun dışına çıkıp daha sosyal olun. Bu şekilde başarılı bir süreç geçireceksiniz.



BOĞA

Bugünlerde şans sizden yana.

Belli sürelerde sessiz kalmalı ve evrenin size verdiği mesajları dinleyerek takip etmelisiniz.



İKİZLER

Kariyerinizin gidişatından memnun değilseniz iş değiştirebilir, ya da departman değiştirebilirsiniz. Sezgilerinize kulak verin.



YENGEÇ

Olumlu duygular beslemek için kendinize fırsat tanıyın. Bazı sıkıntılar hayatınıza girecek ancak geçici olduğunu bilin.



ASLAN

Son zamanlarda sorumluluk ve eğlence arasında kalıyorsunuz.

Dengenin iyi olduğunu hatırlayın.

Bir tarafa yönelmek iyi sonuç doğurmayacaktır.



BAŞAK

Bugünlerde geçmişin kapanmayan defterleri karşınıza çıkabilir ancak kötü değil bilakis sizi mutlu edecek haberler alacaksınız.



TERAZİ

Maddi kaynaklarınızın artacağı bir dönemdesiniz.

Etrafınızdaki kişilerin olumlu yanlarını görmek bugün sizin misyonunuz olsun. En az bir iltifat edin.



AKREP

Kendinizi toparlamakta zorluk çekseniz de başarılı oldunuz. Zor kazanılan şeylerin kıymeti daha fazla.

Kendinizi 30'lu yaşlarda keşfedersiniz yeni bir dünya yaratırsınız.



YAY

Pozitif bakış açıları geliştirerek çevrenizdekilere de örnek olabilirsiniz. Özellikle iş yerinizde bugün sizi kötüden ya da yanlış bir hareketten koruyacaklar.



OĞLAK

Her şartta kariyer planlamanızı yapmak ve mevcut düzeni değiştirmek için oldukça verimli bir gün olacak. İş odaklı konulara eğiliminiz artabilir.



KOVA

Bugünlerde özellikle iş değişikliği yapmak isteyen Kova burcu üyeleri oldukça şanslı olacaklar.

Emeklerinizin ilk meyvelerini topluyorsunuz.



BALIK

Yıllık hedefinizin bir revizesini yapmak için uygun bir gün. İstediklerinizi ve istemediklerinizi gözden geçirin.

Bu da size daha çok şevk ve bir şeyler başarma azmi verecek.