28 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

İş ve evde kriz anlarını son derece soğukkanlılıkla çözeceksiniz. Yer yer kendinizden beklemediğiniz tepkiler bile verebilirsiniz.

BOĞA

Problemlerinizi göz ardı edip tutkularınıza yönelmeniz onları oradan uzaklaştırmaz. Entelektüel karakteriniz herkese dair güzel anılar biriktirmenize vesile olacak.

İKİZLER

Son zamanlarda etrafınızdakiler siz isterseniz neler başarabildiğinizi görünce şok olacaklar. İş kolikliğiniz kendini gösterecek.

YENGEÇ

İşinizde mobinge maruz kalıyorsanız ve kendinizi baskı altında hissediyorsanız durumu düzeltmek için elinizden ne gelebileceğini kafanızda tasarlayın.

ASLAN

Maddi konularda kendinizi yetersiz hissediyordunuz ve bu yüzden gerginlik yaşamıştınız. Sevgilinizden beklediğiniz kabul edilme talebi ruhsal olarak onaylandı.

BAŞAK

Detaycılığınız ön plana çıkarken pozitif olmanın önemini hatırlayın. Kararsızlık hayatınızın konusu olsa da bunun hiç istemediğiniz kadar arttığını görebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde bereket sizden yana olacak. Uzun zamandır çözümsüz gibi duran konular kolayca çözüme ulaşacak.

AKREP

Bugünlerde sizi tehdit ettiğini düşündüğünüz kişi ve durumları detaylandırmanızda fayda var. Çevrenizde yaptığınız işlerden söz ettireceksiniz.

YAY

Olumsuz duyguları kendinize çekmeniz muhtemel. Problemlerinizin hafiflemesi ile beraber hayattan daha çok keyif alabileceğiniz bir dönemin geldiğini hatırlayın.

OĞLAK

Rest çekmek istediğiniz kişi ve konuları netleştiriyorsunuz. Kimsenin sizden daha önemli olmadığını anlamalısınız.

KOVA

Hayatınızın kontrolünü tamamen elinize almak isteyeceksiniz. Bu sebepten de partnerinize karşı yer yer kırıcı olabilirsiniz. Size olan ilgisinin arttığını göreceksiniz.

BALIK

Kendi kişisel harcamalarınız ve lüksünüzle daha çok ilgilenebileceksiniz. Aldığınız kararlarda net olacaksınız ve çoğunlukla ikna edilmeye açık olmayacaksınız.