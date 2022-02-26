KOÇ
Bu aralar size işinizde yardımcı olacak kişilerden de destek almaktan çekinmeyin. Diğer burçlar motive enerjisini sizden alıyor.
BOĞA
Kişisel yeteneklerinizi gözden geçirebilecek ve hayatınızda güzel dönüm noktaları yaratabileceksiniz.
Karşı cinsten biri ile tanışıp hayatınızın aşkını bulabilirsiniz.
İKİZLER
Akılcı çözümler ile tüm borçlarınızı ödeyeceksiniz.
Her şeyi kendiniz halletmeye çalışmak yerine etrafınızdan da destek alarak ilerleyin.
YENGEÇ
Son zamanlarda iletişim yönünüz sürekli aktif. Telefon trafiğiniz hiç bitmeyebilir. Bazı durumlarda zorunlu seyahatleriniz olabilir.
ASLAN
Aile ile yapılacak etkinlikler bugün size iyi hissettirebileceği gibi yarın da olumlu yönlerini göreceksiniz.
Gelir gider hesabı yapmak için uygun bir gün.
BAŞAK
Terfi isteyen kişiler için olumlu bir süreç.
Çocuğu olanlar çocuklarıyla iletişimlerini kuvvetlendirebilir, çocuk sahibi olmayı düşünenler ise bu emellerine ulaşabilir.
TERAZİ
Tartışmaya sebebiyet verebilecek durumlar bugünlerde sizi rahat bırakmayabilir.
Bu da yorgun, bitkin, asosyal hissetmenize neden olabilir.
AKREP
Aşk hayatınızın daha verimli olabilmesi için düşüncelerinizi hep pozitif yönde tutmanız gerekmekte.
Mevcut ilişkinizde planlamalar yapabilirsiniz.
YAY
Hukuki süreç içerisinde olanlar beklemedikleri gelişmeler yaşayabilirler. Bu yolda daha da başarılı ve sürdürülebilir adımlar atabileceksiniz.
OĞLAK
Herhangi bir alanda eğitim almak isteyen Oğlak burcu üyeleri başarılı olacaklar.
Yeni fikirler ve yemi ilhamlar da hayatınıza girerek size perspektif kazandırabilir.
KOVA
Her zaman aklınızda bir olayı ya da durumu nasıl şifalandırabileceğiniz olduğu taktirde her şey sizler için son derece sevgi dolu gerçekleşecek.
BALIK
Sosyal bir güne giriyorsunuz. Sinema ya da tiyatro gibi bir etkinliğe katılmak için de oldukça uygun bir gün. Maddi konularda şans kısmet sizden yana.
26 Şubat günlük burç yorumları
KOÇ
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