KOÇ
Edindiklerinizin bereketlenmesi ile kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz.
Beklentilerinizde yeni sorumluluklar alıp işlerinizi toparlamak için yardım alabilirsiniz.
BOĞA
Dostlarınızla keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Bazı konularda içinde bulunduğunuz durumu kabullenme içine girebilir, kaderinize razı olabilirsiniz.
İKİZLER
Manevi yönününüzün arttığı, hassasiyetinizin geliştiği, çevrenize dair farkındalığınızın arttığını derinden hissedebileceğiniz bir gündesiniz.
YENGEÇ
Çeşitli davetlere gidebilirsiniz. İletişim trafiğinizin hareketli olacağı bir gün.
İstikrarlı olmaya çalışmalısınız.
Bu aralar sağlığınızı da düşünün.
ASLAN
Elinizi attığınız işler büyüyecek ve bu durum da sizlere geleceğe dair güven verecek. Tutumluluk bugünün ana konusu haline gelebilir.
BAŞAK
Bugünlerde oldukça yoğunsunuz.
İnsanlar, hem akıl danışmak, hem de rahatlatılmak için size geldiklerinde beklediklerini fazlası ile bulacaklar.
TERAZİ
Tahmin edemediğiniz koşullar iş konusunda sizi zor duruma sokabilir.
Sakin olup işinize odaklanın. Aslında bu, sizin için oldukça iyi olacaktır.
AKREP
Güzel günlerin tadını çıkarmalısınız. İş konusunda kafanız rahat. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.
YAY
Yeni başlangıçlar yapmak ve taze kararlar alıp uygulamaya koymak için uygun bir gün.
Hayata pozitif bir bakış açısı benimseyeceksiniz.
OĞLAK
Manevi bağlantılar kurmak, dua etmek, şifa çalışmaları yapmak ya da size yapılmasına izin vermek için güzel bir gün, ayrıca dostlarınızı dikkate alın.
KOVA
Hayatınızı yüksek standartlara sokmak için çabalıyorsunuz.
Aile konularında da kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, ailenize yettiğinizi göreceğiniz bir gündesiniz.
BALIK
Paranızı korumak ve birikim yapmak için iyi bir dönemdesiniz.
Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceksiniz. Onlar da bunu sabırsızlıkla bekliyor.
18 Şubat günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 17 Şubat günlük burç yorumları 17 Şubat 2022, Perşembe KOÇ İnsanlara hayır diyememe durumundan dolayı bugünlerde kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz. İsteklerinizin...
- 16 Şubat günlük burç yorumları 16 Şubat 2022, Çarşamba KOÇ Hayatınızda daha somut ve sizi değişime uğratacak adımlar atmanın zamanı geldi. Yakın zamanda yaşadığınız...
- 15 Şubat günlük burç yorumları 15 Şubat 2022, Salı KOÇ Güzel bir gün geçirmek için dostlarınızı da davet edebilirsiniz. Duygusal karmaşa hissedebilirsiniz ancak...
- 14 Şubat günlük burç yorumları 14 Şubat 2022, Pazartesi KOÇ Son zamanlarda insanları olduğu gibi kabullenseniz rahat edersiniz. Sizin istediğiniz gibi olmalarını beklemek...
- 13 Şubat günlük burç yorumları 13 Şubat 2022, Pazar KOÇ Harekete geçmek ve isteklerinizi gerçekleştirmek için gayret göstermeniz gerekiyor. Gerçekleri haykırabileceğiniz...
- 17 Şubat günlük burç yorumları
- 16 Şubat günlük burç yorumları
- 15 Şubat günlük burç yorumları
- 14 Şubat günlük burç yorumları
- 13 Şubat günlük burç yorumları
- 12 Şubat günlük burç yorumları
- 11 Şubat günlük burç yorumları
- 10 Şubat günlük burç yorumları
- 9 Şubat günlük burç yorumları
- 8 Şubat günlük burç yorumları