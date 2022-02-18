18 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Edindiklerinizin bereketlenmesi ile kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz.

Beklentilerinizde yeni sorumluluklar alıp işlerinizi toparlamak için yardım alabilirsiniz.



BOĞA

Dostlarınızla keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Bazı konularda içinde bulunduğunuz durumu kabullenme içine girebilir, kaderinize razı olabilirsiniz.



İKİZLER

Manevi yönününüzün arttığı, hassasiyetinizin geliştiği, çevrenize dair farkındalığınızın arttığını derinden hissedebileceğiniz bir gündesiniz.



YENGEÇ

Çeşitli davetlere gidebilirsiniz. İletişim trafiğinizin hareketli olacağı bir gün.

İstikrarlı olmaya çalışmalısınız.

Bu aralar sağlığınızı da düşünün.



ASLAN

Elinizi attığınız işler büyüyecek ve bu durum da sizlere geleceğe dair güven verecek. Tutumluluk bugünün ana konusu haline gelebilir.



BAŞAK

Bugünlerde oldukça yoğunsunuz.

İnsanlar, hem akıl danışmak, hem de rahatlatılmak için size geldiklerinde beklediklerini fazlası ile bulacaklar.



TERAZİ

Tahmin edemediğiniz koşullar iş konusunda sizi zor duruma sokabilir.

Sakin olup işinize odaklanın. Aslında bu, sizin için oldukça iyi olacaktır.



AKREP

Güzel günlerin tadını çıkarmalısınız. İş konusunda kafanız rahat. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.



YAY

Yeni başlangıçlar yapmak ve taze kararlar alıp uygulamaya koymak için uygun bir gün.

Hayata pozitif bir bakış açısı benimseyeceksiniz.



OĞLAK

Manevi bağlantılar kurmak, dua etmek, şifa çalışmaları yapmak ya da size yapılmasına izin vermek için güzel bir gün, ayrıca dostlarınızı dikkate alın.



KOVA

Hayatınızı yüksek standartlara sokmak için çabalıyorsunuz.

Aile konularında da kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, ailenize yettiğinizi göreceğiniz bir gündesiniz.



BALIK

Paranızı korumak ve birikim yapmak için iyi bir dönemdesiniz.

Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceksiniz. Onlar da bunu sabırsızlıkla bekliyor.