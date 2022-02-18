Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 18 Şubat 2022, Cuma

18 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Edindiklerinizin bereketlenmesi ile kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz.
Beklentilerinizde yeni sorumluluklar alıp işlerinizi toparlamak için yardım alabilirsiniz.

BOĞA
Dostlarınızla keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Bazı konularda içinde bulunduğunuz durumu kabullenme içine girebilir, kaderinize razı olabilirsiniz.

İKİZLER
Manevi yönününüzün arttığı, hassasiyetinizin geliştiği, çevrenize dair farkındalığınızın arttığını derinden hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ
Çeşitli davetlere gidebilirsiniz. İletişim trafiğinizin hareketli olacağı bir gün.
İstikrarlı olmaya çalışmalısınız.
Bu aralar sağlığınızı da düşünün.

ASLAN
Elinizi attığınız işler büyüyecek ve bu durum da sizlere geleceğe dair güven verecek. Tutumluluk bugünün ana konusu haline gelebilir.

BAŞAK
Bugünlerde oldukça yoğunsunuz.
İnsanlar, hem akıl danışmak, hem de rahatlatılmak için size geldiklerinde beklediklerini fazlası ile bulacaklar.

TERAZİ
Tahmin edemediğiniz koşullar iş konusunda sizi zor duruma sokabilir.
Sakin olup işinize odaklanın. Aslında bu, sizin için oldukça iyi olacaktır.

AKREP
Güzel günlerin tadını çıkarmalısınız. İş konusunda kafanız rahat. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.

YAY
Yeni başlangıçlar yapmak ve taze kararlar alıp uygulamaya koymak için uygun bir gün.
Hayata pozitif bir bakış açısı benimseyeceksiniz.

OĞLAK
Manevi bağlantılar kurmak, dua etmek, şifa çalışmaları yapmak ya da size yapılmasına izin vermek için güzel bir gün, ayrıca dostlarınızı dikkate alın.

KOVA
Hayatınızı yüksek standartlara sokmak için çabalıyorsunuz.
Aile konularında da kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, ailenize yettiğinizi göreceğiniz bir gündesiniz.

BALIK
Paranızı korumak ve birikim yapmak için iyi bir dönemdesiniz.
Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceksiniz. Onlar da bunu sabırsızlıkla bekliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 18 Şubat günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA