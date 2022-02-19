19 Şubat günlük burç yorumları
KOÇ
Hayatınızda son zamanlarda bolluk ve bereket hakim. Her şeyi büyütme özelliğiniz açığa çıkabilir. Bu arada dostlarınızı da ihmal etmeyin.
BOĞA
Son zamanlarda gönül işlerinde beklemediğiniz durumlar ve ani heyecanlar yaşayabilirsiniz. Sakin olmaya özen gösterin.
İKİZLER
İçinde bulunduğunuz bu durumu sorgulamanıza neden olabilir. İş konusundaki başarınız sayesinde üstlerinizden beklentileriniz de büyüyor.
YENGEÇ
Yeni tanıştığınız kişileri ve yaşadığınız olayları kaderiniz olarak yorumlamaktasınız. Bazı kayıplarınız olabileceği bir dönemdesiniz.
ASLAN
Bu aralar odaklandığınız şeyin hayrınıza olduğundan emin olduğunuz taktirde size dönecek, hatta fazlası ile gelecektir.
BAŞAK
Hiç beklemediğiniz bir işten ilginç kazanımlarınız olabilir. Bu maddi ve manevi olabilir. Tanıştığınız insanları hayatınıza sokmaktan ve onlara aşırı güvenmekten kaçının.
TERAZİ
Evlilik teklif etmeyi düşünenleriniz bu niyetlerini gerçeğe dökebilir ayrıca kariyer bağlamında da umut vaat edici gelişmeler karşınıza çıkacak.
AKREP
Gitmediğiniz bir yeri keşfetmek ya da daha önce yapmadığınız bir şey yapmak size çok iyi gelecek.
Hem aşk, hem de parasal açıdan sürpriz değişiklikler var.
YAY
Bugünlerde ilişkiniz hakkında şimdiye kadar görmediğiniz detayları görebilirsiniz.
Ona olan güveninizi gözden geçirebilirsiniz.
OĞLAK
Bedensel olarak da kendinizle ilgilenmeniz gereken bugünde çevrenizdeki karşı cinsin dikkatini hemen ve kolaylıkla çekebilirsiniz.
KOVA
Kutlamalara katılabilir ya da kendi hayatınızda bazı müjdeleri kutlayabilirsiniz.
Kafanızda olayları netleştirmeden duygusal durumlarla yüzleşmekten kaçınmalısınız.
BALIK
Aşk konusunda beklediğinizden farklı gelişen olaylar sizi hayal kırıklığına itiyor. Mücadeleye devam etmelisiniz. O da bunun farkında.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 18 Şubat günlük burç yorumları 18 Şubat 2022, Cuma KOÇ Edindiklerinizin bereketlenmesi ile kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz. Beklentilerinizde yeni sorumluluklar...
- 17 Şubat günlük burç yorumları 17 Şubat 2022, Perşembe KOÇ İnsanlara hayır diyememe durumundan dolayı bugünlerde kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz. İsteklerinizin...
- 16 Şubat günlük burç yorumları 16 Şubat 2022, Çarşamba KOÇ Hayatınızda daha somut ve sizi değişime uğratacak adımlar atmanın zamanı geldi. Yakın zamanda yaşadığınız...
- 15 Şubat günlük burç yorumları 15 Şubat 2022, Salı KOÇ Güzel bir gün geçirmek için dostlarınızı da davet edebilirsiniz. Duygusal karmaşa hissedebilirsiniz ancak...
- 14 Şubat günlük burç yorumları 14 Şubat 2022, Pazartesi KOÇ Son zamanlarda insanları olduğu gibi kabullenseniz rahat edersiniz. Sizin istediğiniz gibi olmalarını beklemek...
- 18 Şubat günlük burç yorumları
- 17 Şubat günlük burç yorumları
- 16 Şubat günlük burç yorumları
- 15 Şubat günlük burç yorumları
- 14 Şubat günlük burç yorumları
- 13 Şubat günlük burç yorumları
- 12 Şubat günlük burç yorumları
- 11 Şubat günlük burç yorumları
- 10 Şubat günlük burç yorumları
- 9 Şubat günlük burç yorumları