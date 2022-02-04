4 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Sempatik ve etkileyici bir biçimde isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ilımlı hareket ederek başarıyı yakalayabilirsiniz.

BOĞA

Sevdiğinizi ve sevildiğinizi derinden hissedecek ve sevgi paylaşımının hayatınıza ne kadar iyi geldiğini görebileceksiniz.

İKİZLER

Güven duygunuz gelişiyor. Konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı savunma yapacaksınız.

YENGEÇ

Yeni gelen iş teklifleri sizin için çok önemli, iyi değerlendirin. Yeni girişimlerde bulunmak için harekete geçeceksiniz.

ASLAN

Ticaret gibi işlerle uğraşan Aslan'lar gelirlerini ikiye katlayabilirler. Kararlı ve korkusuzca devam ettiğiniz taktirde kariyeriniz yukarı yönlü değişecek.

BAŞAK

Kendinizi büyük bir güce sahip gibi görüp karşınızdakileri hafife alıyor gibisiniz. İletişiminiz çok hızlı olacak ve kararınızı bildirmek için arzular duyacaksınız.

TERAZİ

Daha önce yapmak istediğiniz halde bir türlü gelişmeyen işler ile ilgili yeni gelişmeler olacak ve moraliniz yükselecek.

AKREP

Bugünlerde olaylara dengeli yaklaşma unsuruna sahip olabilmeniz çok önemli. Eleştiri sınırlarını aşmayın. Bazen insanları fazla sahiplenip sıkabiliyorsunuz.

YAY

Her şeye olumsuz tepki vermeniz hiç doğru değil. Karşı tarafa soru sorma hakkı bile tanımıyorsunuz. Mükemmeli aramak vakit kaybı olacak.

OĞLAK

Aşk konusunda olaylara alınganlık göstermemeniz oldukça önemli olacak zira partneriniz yanlış anlaşılma halinden bunalabilir.

KOVA

Şansınız dönme yolunda merak etmeyin. Sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her şeyi çok yönlü düşünmeniz herkes tarafından beğeniliyor.

BALIK

Problemli konularda umudunuzu yitirmeden çabalamalısınız. Sevdiğiniz kişi yanınızda rahatlıyor. Güven sağlamak sadece konuşmakla olmaz.