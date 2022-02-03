3 Şubat günlük burç yorumları
Bugünlerde etkileyici bir biçimde isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz.
Alacağınız haberlerle yeni girişimlerde bulunacaksınız.
BOĞA
Ilımlı hareket ederek başarıyı yakalayabilirsiniz.
Uyumlu devam ettiğiniz taktirde kariyeriniz yukarı yönlü değişecek.
İKİZLER
Bu aralar bazen insanları fazla sahiplenip sıkabiliyorsunuz.
Sevdiğiniz kişi yanınızda rahatlıyor ve size bağlılığı gittikçe artıyor.
YENGEÇ
Güven sağlamak sadece konuşmakla olmaz. Mükemmeli aramanız doğal ancak eleştiri sınırlarını aşmayın. Her şeye olumsuz tepki vermeniz hiç doğru değil.
ASLAN
Son günlerde gelen iş teklifleri sizin için önemli, iyi değerlerdirin.
Sevdiğiniz kişi yanınızda rahatlıyor ve size bağlılığı gittikçe artıyor.
BAŞAK
Daha önce yapmak istediğiniz halde bir türlü gelişmeyen işler ile ilgili yeni haberlerle moraliniz yükselecek. Kırıcı görünebilirsiniz.
TERAZİ
İdealist yönünüzün bir süredir sizinle gelmesinden ötürü aşk konularına mesafe koymuş olsanız da partneriniz sizden artık ilgi bekleyebilir.
AKREP
Aşk hayatınızla alakalı konularda başarılı bir gün sizi bekliyor. Kendinizi dayanılmaz bir güce sahip gibi görüp insanları hafife alıyor gibisiniz.
YAY
Bu aralar sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her şeyi çok yönlü düşünmeniz herkes tarafından beğeniliyor. Takdir edilmek göğsünüzü kabartıyor.
OĞLAK
Yalnız olan Oğlak'lar karşı cinse çekici görünebilir ve bunun tadını çıkartabilirler. İletişim trafiğiniz hızlı olacak ve kararlarınızı bildirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız.
KOVA
Karşı tarafa soru sorma hakkı bile tanınıyorsunuz.
Sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her şeyi çok yönlü düşünmeniz herkes tarafından beğeniliyor.
BALIK
Son zamanlarda problemli konularda umudunuzu yitirmeden çabalamalısınız.
Şansınız dönme yolunda merak etmeyin.
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