KOÇ
Başarı elde etmeniz için sizi zorlayan insanlar var. Kalbinizi kıran kişiler ise arayı düzeltmeye çalışacak.
Anlaşmazlıklar olsada sonunda sevgi galip gelecektir.
BOĞA
Duygularınızın oldukça dalgalandığı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak. Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var.
İKİZLER
Bu aralar işinizde değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Size böyle bir yetkiyi ancak üstleriniz verebilir.
Duygularınızı denetleyin ve olayları zorlamayın.
YENGEÇ
Borçlarınızı ertelemek gibi bir lüksünüz yok. Bir an önce çözüme ulaşmalısınız.
Dostlarınızdan yardım istemelisiniz.
ASLAN
Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışanlar için verimli bir gün.
Gelişen olaylar isteklerinizin artmasına neden olabilir.
BAŞAK
Evinizin tamir işlerini gerçekleştirmek ve diğer konularda aksiyon almak için uygun bir gün. Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız.
TERAZİ
Aşk konusunda atacağınız her türlü yapıcı adımın sevgi ile karşılanacağından emin olabilirsiniz.
Dostlarınızla bulunmak sağlığınız için de fayda sağlayacak.
AKREP
Kendinizi daha verimli hissedebilirsiniz ayrıca ev, aile ilişkilerinizde de başarıyı yakalayabilirsiniz.
Sanatçılar ile kuracağınız ilişkiler sizi rahatlatabilir.
YAY
Kendinizle gurur duyacağınız işler yapacaksınız.
Sevdiğiniz insanlardan alacağınız övgülerle koltuklarınız kabartacak.
OĞLAK
Aşk ilişkilerinde bir dengeye oturtma süreci olabilir sizler için.
Kendi kendinize kararlar alıyor ve çok çabuk vazgeçebiliyorsunuz. Bu arada şıpsevdi tavır sergiliyorsunuz.
KOVA
Çevrenize güven vermelisiniz ki sizi değişime hazırlasınlar.
Başarabileceğiniz size uygun işlere yönelmelisiniz.
İnsanların güvenini sarsmayın.
BALIK
Primli işlerde çalışıyorsanız başarı sizden yana olabilir.
Beklentilerinizi arttırıyor ve olumsuzluklarla karşılaştığınızda boşuna kendinizi üzüyorsunuz.
2 Şubat günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 1 Şubat günlük burç yorumları 01 Şubat 2022, Salı KOÇ Bu aralar enerjik olabilirsiniz ancak dikkatli olmak zorundasınız. Ufak tefek konularda geri adım atmak için...
- 31 Ocak günlük burç yorumları 31 Ocak 2022, Pazartesi KOÇ Yeni girişimlerde bulunarak kendinizi kanıtlama ihtiyacı duyacaksınız. Çok çalışmalı ve amacınıza ulaşmalısınız. BOĞA Farkına...
- 30 Ocak günlük burç yorumları 30 Ocak 2022, Pazar KOÇ Bazen çılgınca hareketler yapıyor ve macera arıyorsunuz. Özellikle bekar Kovalar şıpsevdi davranıyorsunuz. BOĞA Son...
- 29 Ocak günlük burç yorumları 29 Ocak 2022, Cumartesi KOÇ Bugünlerde sözlerinizin çok önemli olduğunu unutmamalı bu yüzden enerjiniz ve sözlerinizi uyum içerisinde...
- 28 Ocak günlük burç yorumları 28 Ocak 2022, Cuma KOÇ İşinizle alakalı farklı ilhamlar ve farklı detaylar yakalayacağınız bir gün olabilir. Uyumlu tavırlar sergilemeniz...