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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 02 Şubat 2022, Çarşamba

2 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Başarı elde etmeniz için sizi zorlayan insanlar var. Kalbinizi kıran kişiler ise arayı düzeltmeye çalışacak.
Anlaşmazlıklar olsada sonunda sevgi galip gelecektir.

BOĞA
Duygularınızın oldukça dalgalandığı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak. Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var.

İKİZLER
Bu aralar işinizde değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Size böyle bir yetkiyi ancak üstleriniz verebilir.
Duygularınızı denetleyin ve olayları zorlamayın.

YENGEÇ
Borçlarınızı ertelemek gibi bir lüksünüz yok. Bir an önce çözüme ulaşmalısınız.
Dostlarınızdan yardım istemelisiniz.

ASLAN
Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışanlar için verimli bir gün.
Gelişen olaylar isteklerinizin artmasına neden olabilir.

BAŞAK
Evinizin tamir işlerini gerçekleştirmek ve diğer konularda aksiyon almak için uygun bir gün. Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız.

TERAZİ
Aşk konusunda atacağınız her türlü yapıcı adımın sevgi ile karşılanacağından emin olabilirsiniz.
Dostlarınızla bulunmak sağlığınız için de fayda sağlayacak.

AKREP
Kendinizi daha verimli hissedebilirsiniz ayrıca ev, aile ilişkilerinizde de başarıyı yakalayabilirsiniz.
Sanatçılar ile kuracağınız ilişkiler sizi rahatlatabilir.

YAY
Kendinizle gurur duyacağınız işler yapacaksınız.
Sevdiğiniz insanlardan alacağınız övgülerle koltuklarınız kabartacak.

OĞLAK
Aşk ilişkilerinde bir dengeye oturtma süreci olabilir sizler için.
Kendi kendinize kararlar alıyor ve çok çabuk vazgeçebiliyorsunuz. Bu arada şıpsevdi tavır sergiliyorsunuz.

KOVA
Çevrenize güven vermelisiniz ki sizi değişime hazırlasınlar.
Başarabileceğiniz size uygun işlere yönelmelisiniz.
İnsanların güvenini sarsmayın.

BALIK
Primli işlerde çalışıyorsanız başarı sizden yana olabilir.
Beklentilerinizi arttırıyor ve olumsuzluklarla karşılaştığınızda boşuna kendinizi üzüyorsunuz.

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