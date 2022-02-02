2 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Başarı elde etmeniz için sizi zorlayan insanlar var. Kalbinizi kıran kişiler ise arayı düzeltmeye çalışacak.

Anlaşmazlıklar olsada sonunda sevgi galip gelecektir.



BOĞA

Duygularınızın oldukça dalgalandığı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak. Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var.



İKİZLER

Bu aralar işinizde değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Size böyle bir yetkiyi ancak üstleriniz verebilir.

Duygularınızı denetleyin ve olayları zorlamayın.



YENGEÇ

Borçlarınızı ertelemek gibi bir lüksünüz yok. Bir an önce çözüme ulaşmalısınız.

Dostlarınızdan yardım istemelisiniz.



ASLAN

Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışanlar için verimli bir gün.

Gelişen olaylar isteklerinizin artmasına neden olabilir.



BAŞAK

Evinizin tamir işlerini gerçekleştirmek ve diğer konularda aksiyon almak için uygun bir gün. Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız.



TERAZİ

Aşk konusunda atacağınız her türlü yapıcı adımın sevgi ile karşılanacağından emin olabilirsiniz.

Dostlarınızla bulunmak sağlığınız için de fayda sağlayacak.



AKREP

Kendinizi daha verimli hissedebilirsiniz ayrıca ev, aile ilişkilerinizde de başarıyı yakalayabilirsiniz.

Sanatçılar ile kuracağınız ilişkiler sizi rahatlatabilir.



YAY

Kendinizle gurur duyacağınız işler yapacaksınız.

Sevdiğiniz insanlardan alacağınız övgülerle koltuklarınız kabartacak.



OĞLAK

Aşk ilişkilerinde bir dengeye oturtma süreci olabilir sizler için.

Kendi kendinize kararlar alıyor ve çok çabuk vazgeçebiliyorsunuz. Bu arada şıpsevdi tavır sergiliyorsunuz.



KOVA

Çevrenize güven vermelisiniz ki sizi değişime hazırlasınlar.

Başarabileceğiniz size uygun işlere yönelmelisiniz.

İnsanların güvenini sarsmayın.



BALIK

Primli işlerde çalışıyorsanız başarı sizden yana olabilir.

Beklentilerinizi arttırıyor ve olumsuzluklarla karşılaştığınızda boşuna kendinizi üzüyorsunuz.