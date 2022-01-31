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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 31 Ocak 2022, Pazartesi

31 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Yeni girişimlerde bulunarak kendinizi kanıtlama ihtiyacı duyacaksınız.
Çok çalışmalı ve amacınıza ulaşmalısınız.

BOĞA
Farkına vardığınız konularda sabırsız davranabilirsiniz.
Hayatın tadını çıkarmalısınız. İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz.

İKİZLER
Sizden yaşça büyük olan kişilerin engin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyorsunuz.
Çetin bir görev iş hayatınızda karşınıza çıkabilir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda ciddi bir ilişkiyi kendinize çekebilirsiniz.
Bazı kişiler aleyhinize konuşarak, mevcut şartlarınızın daha da karışmasına neden olabiliyor.

ASLAN
Ev değiştirmek isteyenler çeşitli arayışlara girebilirler. Çocuklar, kardeşleriniz ve büyükleriniz ile yakından ilgileneceksiniz.

BAŞAK
Her şartta aşk hayatınızda kalıcı mutluluk getirebilecek adımlar atmaya bugünlerde başlıyor olabileceksiniz. İş verenler için durumlar biraz ciddi.

TERAZİ
Hayatınızda güzel şeylerin canlandığını hissetmek sizde efektif bir etki yaratarak daha da fazlasını hayatınıza getirmesine vesile olabilir.

AKREP
Sağlık gibi alanlarda oldukça başarılı atılımlar yapabilirsiniz.
İstediklerinizin hayatınıza hızlıca aktığı ve şanslı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz.

YAY
Manevi yönünüz bir hayli kuvvetli. Sevgi dolu ve şefkatlisiniz.
Çevrenizden olumlu eleştiriler alıyorsunuz. Bugün ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

OĞLAK
Sevgilinizle birbirinize söyleyemediğiniz birçok konuyu paylaşacaksınız. Bu sizi rahatlatacaktır.
Çalışanlarınız arasında ihanet söz konusu olabilir.

KOVA
Son zamanlarda hayatınız daha sıkıcı bir hale gelebilir.
İlgi alanınızla uğraşmanızda fayda var. İkili ilişkilerinizde sakin kalmalısınız.

BALIK
Dolaplarınızı düzenleyebilir, çekmeceleri yerleştirebilirsiniz.
Kendinizi yenilemenin zamanı geldi artık. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulunacaksınız.

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