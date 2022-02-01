KOÇ
Bu aralar enerjik olabilirsiniz ancak dikkatli olmak zorundasınız. Ufak tefek konularda geri adım atmak için bahane aramayın.
BOĞA
Bugünlerde aşk hayatınızda tutku ve yakınlığın hakim olduğu bir döneme girebilirsiniz. Bir süredir ara verdiğiniz işlerinizi tamamlayacaksınız.
İKİZLER
Sosyal alanda kendinizi geliştirmeyi çok seviyorsunuz.
Güzel ve enerjik bir gündesiniz. Artık kafanız karışmasın. Her şey yoluna girecek.
YENGEÇ
Daha anlaşılır olmanız ikili ilişkinizde avantajınız olacaktır.
İş arkadaşlarınızla bazı etkinliklere katılmanızın tam zamanı.
ASLAN
Daha çok kişisel istek ve başarılarınızla ön planda olacağınız bugünlerde daha uygun ve sizi daha mutlu edecek iş imkanları ile de karşılaşabilirsiniz.
BAŞAK
Partnerinizin sizden beklentileri oluyor ve bu süreçte ne yapacağınız sizin kontrolünüzde olabiliyor.
Sürekli ben merkezci oluşunuz diğer insanları bıktırıyor.
TERAZİ
Her düşündüğünüz işler için başkalarının aklına ihtiyaç duymanız ne kadar doğru? Kendinize güvenin. Dikkatli olmanız yeterli.
AKREP
Olumlu enerjileri üzerinizde hissedebileceğiniz gündesiniz.
Coşku dolu oluşunuz hayranlık uyandırıyor. Yetkinizi aşan konulara karışmayın.
YAY
Bugünlerde her şeyden memnun olup mutlu olmanız çevrenizin de hoşuna gidiyor.
Bu durum özgüveninizi arttırabilir. Keyfini çıkarın.
OĞLAK
Mali konularda size destek verenler var.
İşlerinizi aksatmamaya çalışın. Her şeyle o kadar çok ilgileniyorsunuz ki, herhangi bir sorunda sizi suçlu ilan edebilirler.
KOVA
Bu aralar fazla stres yaşıyorsunuz.
Çevrenizden olumsuz tepkiler alıyorsunuz.
Kendinizi sorgulamayı bilmelisiniz.
Eleştirileri dikkate almalısınız.
BALIK
Aşık olduğunuz kişi hakkında bu kadar araştırma yapmanız sorun yaratabilir.
Böyle durumlarda kendinizi daha net ifade edin ve partnerinize karşı dürüst olun.
1 Şubat günlük burç yorumları
KOÇ
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