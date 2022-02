1 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Bu aralar enerjik olabilirsiniz ancak dikkatli olmak zorundasınız. Ufak tefek konularda geri adım atmak için bahane aramayın.



BOĞA

Bugünlerde aşk hayatınızda tutku ve yakınlığın hakim olduğu bir döneme girebilirsiniz. Bir süredir ara verdiğiniz işlerinizi tamamlayacaksınız.



İKİZLER

Sosyal alanda kendinizi geliştirmeyi çok seviyorsunuz.

Güzel ve enerjik bir gündesiniz. Artık kafanız karışmasın. Her şey yoluna girecek.



YENGEÇ

Daha anlaşılır olmanız ikili ilişkinizde avantajınız olacaktır.

İş arkadaşlarınızla bazı etkinliklere katılmanızın tam zamanı.



ASLAN

Daha çok kişisel istek ve başarılarınızla ön planda olacağınız bugünlerde daha uygun ve sizi daha mutlu edecek iş imkanları ile de karşılaşabilirsiniz.



BAŞAK

Partnerinizin sizden beklentileri oluyor ve bu süreçte ne yapacağınız sizin kontrolünüzde olabiliyor.

Sürekli ben merkezci oluşunuz diğer insanları bıktırıyor.



TERAZİ

Her düşündüğünüz işler için başkalarının aklına ihtiyaç duymanız ne kadar doğru? Kendinize güvenin. Dikkatli olmanız yeterli.



AKREP

Olumlu enerjileri üzerinizde hissedebileceğiniz gündesiniz.

Coşku dolu oluşunuz hayranlık uyandırıyor. Yetkinizi aşan konulara karışmayın.



YAY

Bugünlerde her şeyden memnun olup mutlu olmanız çevrenizin de hoşuna gidiyor.

Bu durum özgüveninizi arttırabilir. Keyfini çıkarın.



OĞLAK

Mali konularda size destek verenler var.

İşlerinizi aksatmamaya çalışın. Her şeyle o kadar çok ilgileniyorsunuz ki, herhangi bir sorunda sizi suçlu ilan edebilirler.



KOVA

Bu aralar fazla stres yaşıyorsunuz.

Çevrenizden olumsuz tepkiler alıyorsunuz.

Kendinizi sorgulamayı bilmelisiniz.

Eleştirileri dikkate almalısınız.



BALIK

Aşık olduğunuz kişi hakkında bu kadar araştırma yapmanız sorun yaratabilir.

Böyle durumlarda kendinizi daha net ifade edin ve partnerinize karşı dürüst olun.