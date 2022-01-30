KOÇ
Bazen çılgınca hareketler yapıyor ve macera arıyorsunuz. Özellikle bekar Kovalar şıpsevdi davranıyorsunuz.
BOĞA
Son zamanlarda sürekli bir şeyleri kurguluyor ve hesaplamaya çalışıyorsunuz. Bu aralar vereceğiniz kararlar fazlasıyla ciddi olabilir.
İKİZLER
Aşk hayatınızda daha canlı bir döneme adım atabileceğinizi görmek sizleri mutlu edebilir. Özgür ruhlu kişiliğiniz sizi özenilen bir insan haline getiriyor.
YENGEÇ
Partneriniz size olan sevgisini oldukça fazla göstermeye başlayabilir. Yenilikçi tarzınıza insanlar hayran oluyor. Sorumluluklarınız artmaya başladı.
ASLAN
Siz ise elinizden geleni yapıyorsunuz. Başarılı olacaksınız. Söylentilere kulak asmıyor ve bildiğinizi okuyorsunuz. Ancak sağlığınızı ihmal etmeyin.
BAŞAK
Bu sıralar kendinizi ifade etmek için çevrenizdekileri şaşırtacak yollara başvurabiliyorsunuz. Biraz sakin olmakta fayda var. Ayağınız yere sağlam bassın.
TERAZİ
Üstleriniz size ve disiplininize çok güveniyor. Var olan ilişkinizi bir adım ciddiye götürebileceğiniz gibi yeni bir ilişkide ciddiyet de görebilirsiniz.
AKREP
Bol bol dinlenin. Bu başlarda memnuniyet yaratsa da sonradan daha özgür bir alana ihtiyaç duyduğunuzu fark edebilirsiniz ve yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.
YAY
Çevrenizdeki her şeyi daha güzel hale getirebilme yeteneğiniz var. Çünkü karmaşık hayatınıza ancak onlar çözüm üretebilirler.
OĞLAK
Bugünlerde kendinizi altına girmesi güç yükler altına soktunuz ama her işinizi de yoluna koymayı başardınız. Kendinize küçük bir ödül vermelisiniz.
KOVA
Yorgun olsanız bile güzel amaçlar uğruna çalıştığınız gerçek. Çevreniz tarafından takdir ediliyorsunuz. Herkes sizi seviyor ama aynı anda kıskanıyor.
BALIK
İçinizden geldiği gibi davranıyorsunuz. Bu yüzden de bazı insanlar size farklı ya da sahte gelebiliyor. İnsanlarla fazla içiçe bulunmamayı tercih ediyorsunuz.