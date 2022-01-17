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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 17 Ocak 2022, Pazartesi

17 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde karar almak isteyecek olsanız da düşünmek için kendinize zaman ayırın. İnsanlarla fazla içiçe bulunmamayı tercih ediyorsunuz.

BOĞA
Motivasyonunuzu yüksek tutup her şeye gülmelisiniz.
Kendinize özen göstermeye devam etmelisiniz. Yorgunluğunuzu partneriniz anlayışla karşılıyor.

İKİZLER
Siz elinizden geleni yapıyorsunuz.
Başarılı olacaksınız.
Duygusal anlamda biraz düşüşe geçtiniz.
Önemsediğiniz kişiden beklediğiniz haberler gelebilir.

YENGEÇ
Seçici davranmanız size oldukça fayda sağlayacaktır.
Kendinize küçük bir ödül vermelisiniz.
Bol bol dinlenin. Üstleriniz size ve disiplininize çok güveniyor.

ASLAN
Stabil giden şeylerin sizi sıktığı ve heyecan aradığınız bir dönemde olduğunuzu hatırlayın. Aşka kendinizi fazla kaptırmamanız gereken bir dönem.

BAŞAK
Duygusal hissetmeyeceğiniz bugünlerde partneriniz sizden beklediği ilgiyi göremeyebilir.
Oldukça çetin bir görev iş hayatınızda karşınıza çıkabilir.

TERAZİ
Daha iyi fırsatlar önünüze serilebilir ve ilişkinizi sorgulayabilirsiniz.
Duygusal anlamda düşüşe geçtiniz. Küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak.

AKREP
Yaşadıklarınızı dostlarınızla paylaşmalısınız.
Karmaşık hayatınıza ancak onlar çözüm üretebilirler.
Hayata olumlu bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor.

YAY
Onunla daha çok birlikte olmalısınız.
Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin.
Rahatlayın biraz. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz.

OĞLAK
Aşk konusunda canlı davranmanız sizi verimli bir sevgili yapacaktır, yine de çizginiz net olsun ve yapmak istemediğiniz herhangi bir şeye kendinizi zorlamayın.

KOVA
İçinizden geldiği gibi davranıyorsunuz. Bazı insanlar size farklı ya da sahte gelebiliyor.
Aşk konularında duygusal paylaşım yaşamayı derinden isteyeceksiniz.

BALIK
Boşvermiş halinizle partnerinizi ve sevdiklerinizi üzüyorsunuz. İyi bir dinlenmeyi artık hak etmiş bulunmaktasınız. Pozitif duygularınızı arttırmalısınız.

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