17 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde karar almak isteyecek olsanız da düşünmek için kendinize zaman ayırın. İnsanlarla fazla içiçe bulunmamayı tercih ediyorsunuz.



BOĞA

Motivasyonunuzu yüksek tutup her şeye gülmelisiniz.

Kendinize özen göstermeye devam etmelisiniz. Yorgunluğunuzu partneriniz anlayışla karşılıyor.



İKİZLER

Siz elinizden geleni yapıyorsunuz.

Başarılı olacaksınız.

Duygusal anlamda biraz düşüşe geçtiniz.

Önemsediğiniz kişiden beklediğiniz haberler gelebilir.



YENGEÇ

Seçici davranmanız size oldukça fayda sağlayacaktır.

Kendinize küçük bir ödül vermelisiniz.

Bol bol dinlenin. Üstleriniz size ve disiplininize çok güveniyor.



ASLAN

Stabil giden şeylerin sizi sıktığı ve heyecan aradığınız bir dönemde olduğunuzu hatırlayın. Aşka kendinizi fazla kaptırmamanız gereken bir dönem.



BAŞAK

Duygusal hissetmeyeceğiniz bugünlerde partneriniz sizden beklediği ilgiyi göremeyebilir.

Oldukça çetin bir görev iş hayatınızda karşınıza çıkabilir.



TERAZİ

Daha iyi fırsatlar önünüze serilebilir ve ilişkinizi sorgulayabilirsiniz.

Duygusal anlamda düşüşe geçtiniz. Küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak.



AKREP

Yaşadıklarınızı dostlarınızla paylaşmalısınız.

Karmaşık hayatınıza ancak onlar çözüm üretebilirler.

Hayata olumlu bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor.



YAY

Onunla daha çok birlikte olmalısınız.

Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin.

Rahatlayın biraz. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz.



OĞLAK

Aşk konusunda canlı davranmanız sizi verimli bir sevgili yapacaktır, yine de çizginiz net olsun ve yapmak istemediğiniz herhangi bir şeye kendinizi zorlamayın.



KOVA

İçinizden geldiği gibi davranıyorsunuz. Bazı insanlar size farklı ya da sahte gelebiliyor.

Aşk konularında duygusal paylaşım yaşamayı derinden isteyeceksiniz.



BALIK

Boşvermiş halinizle partnerinizi ve sevdiklerinizi üzüyorsunuz. İyi bir dinlenmeyi artık hak etmiş bulunmaktasınız. Pozitif duygularınızı arttırmalısınız.