16 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Söylentilere kulak asmıyor ve bildiğinizi okuyorsunuz. Özgür ruhlu kişiliğiniz sizi özenilen bir insan haline getiriyor.

BOĞA

Etrafınızda sizinle olmak isteyenlerin sayısı dikkat çekici. Çevrenizdeki her şeyi daha güzel hale getirebilme yeteneğiniz var. Karar arifesindesiniz.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle flört halinde bir ilişkiniz varsa baştan her şeyi yapabilirmiş gibi görünmek yerine net çizgilerle kendinizi ifade edin.

YENGEÇ

Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir. Tarzınıza insanlar hayran oluyor. Sorumluluklarınız artmaya başladı. Herkes sizi seviyor ve kıskanıyor.

ASLAN

Kendinizi altına girmesi güç yükler altına soktunuz ama her işinizi de yoluna koymayı başardınız. Kariyer bağlamında da aynı durum söz konusu olacak .

BAŞAK

Çevrenizi gözden geçirmeli ve birçok ismi hayatınızdan çıkarmalısınız. Dost bildiğiniz düşmanlarınız var. Net duruş hayatınıza belirginlik getirecektir.

TERAZİ

Sürekli bir şeyleri hesaplamaya çalışan kimselersiniz. Bu aralar vereceğiniz kararlar fazlasıyla ciddi olabilir. Ancak sağlığınızı ihmal etmeyin.

AKREP

Maddi konularda bugünlerde kendinizi ayarlamakta problem çekebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için çevrenizdekileri şaşırtacak yollara başvurabiliyorsunuz.

YAY

Kredi çekmek gibi konular için uygun bir gün olmamakla beraber acil olmayan ihtiyaçlarınızı karşılamayı ileriki günlere bırakmanızda fayda var.

OĞLAK

Çetin bir görev iş hayatınızda karşınıza çıkabilir. Üstleriniz size ve disiplininize çok güveniyor. Yorgun olsanız bile güzel amaçlar uğruna çalıştığınız gerçek.

KOVA

Özel hayatınızı yoluna sokmak elinizden geleni yapıyorsunuz. Başarılı olacaksınız. Biraz sabır. Aşk konusunda ikilemde kalabilirsiniz.

BALIK

Onunla daha çok birlikte olmalısınız. Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat olmalısınız. Borçlanmadan önce iyi düşünmelisiniz.