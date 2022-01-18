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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 18 Ocak 2022, Salı

18 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi altına girmesi güç yükler altına soktunuz ama her işinizi de yoluna koymayı başardınız.
İlişkiniz için çaba göstermek keyif haline gelecek.

BOĞA
Uzman olduğunuz konularda kendinizi göstermeli, diğer konularda tartışma içerisinde bulunmamalısınız.
Herkes sizi seviyor ama aynı anda kıskanıyor.

İKİZLER
Bugünlerde partnerinizi kusurları ile beraber kabul etmek ve kendinizin de farkında olmak sizi bambaşka aşk dolu bir serüvene taşıyacaktır.

YENGEÇ
Güzel amaçlar uğruna çalıştığınız bir gerçek. Çevrenizdeki her şeyi daha güzel hale getirebilme yeteneğiniz var. Kendinize küçük bir ödül vermelisiniz.

ASLAN
Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir. Etrafınızda sizinle olmak isteyenlerin sayısı dikkat çekici. Küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak.

BAŞAK
Kendinizi ifade etmek için çevrenizdekileri şaşırtacak yollara başvurabiliyorsunuz.
Önemsediğiniz kişiden beklediğiniz haberler gelebilir.

TERAZİ
Bugünlerde çevrenizi gözden geçirmeli ve birçok ismi hayatınızdan çıkarmalısınız.
Kendinizin dostu bildiğiniz düşmanlarınız var.

AKREP
Bugünlerde bazı insanlar size farklı ya da sahte gelebiliyor.
Stres odaklı yanlış beslenme hususunda kendinizi fark edip sakinleştirmeniz gerekmekte.

YAY
Söylentilere kulak asmıyor ve bildiğinizi okuyorsunuz. Özgür ruhlu kişiliğiniz sizi özenilen bir insan haline getiriyor.

OĞLAK
Sağlığınızı ihmal etmeyin. Bu durum sizi iş hayatınızda sizi oldukça zorlayabilir.
Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Sevilmek sizleri ekstra besleyen bir olgu.

KOVA
Yenilikçi tarzınıza çevrenizdeki insanlar hayran oluyor. Sorumluluklarınız artmaya başladı. Daha dikkatli olmalısınız. İçinizden geldiği gibi davranıyorsunuz.

BALIK
Bu aralar insanlarla fazla içiçe bulunmamayı tercih ediyorsunuz.
Sevdiklerinizin tepkisini çekmemeye çalışın.
Bol bol dinlenin.

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