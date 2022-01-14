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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 14 Ocak 2022, Cuma

14 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Maddi anlamda kendinizi biraz daha rahat hissedeceğiniz bugünlerde elinizdeki paranın bereketlendiğini gözlemleyebilirsiniz.

BOĞA
Yabancılarla işbirliği yaparak hoş fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Kendinizi yenilemek istediğiniz bir dönemdesiniz.

İKİZLER
Konusunda uzman olan kişiler ile görüşerek çeşitli seminerler ve eğitim programlarına katılabilirsiniz. Konuşmadan önce düşünmelisiniz.

YENGEÇ
Ani tepkimelerden kaçınmak ilişkinizin ömrünü arttıracaktır.
İsteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilir ve sabırsızlık hissedebilirsiniz.

ASLAN
Her sorunu çözmeniz mümkün. Aniden meydana gelen olaylar duygularınızı değiştirebilir. Kelimelerinizin sizin hayatınızda büyük etkisi olacak.

BAŞAK
Alacağınız teklifler heyecanlandıracak.
Şanslı dönem yaklaşıyor.
Sevdiğinizi ihmal etmeyin. İş ortamınızda olan bazı olayları şahsi algılamak sizi yorgun düşürebilir.

TERAZİ
Sizi yormayacak olan işlere zaman ayırın. Dağınıklık hali durumu yaşanabilir. Bir işi sonuna kadar götürme riski var. Para ve güç sizinle.

AKREP
Değer vermediğiniz konular şimdi dikkatinizi çekecek. Abartılı davranışlardan kaçınmalısınız.
Kesin çizgilerinizi belli etmeniz dışardan anlayışla karşılanacaktır.

YAY
Son zamanlarda kendinizi şanslı hissedeceksiniz.
Karışıklıklar olabilir fakat projelerinizi gerçekleştirmek için kararlı davranacaksınız.

OĞLAK
Sağlık konusunda ve kariyer konusunda iş stresine karşı önlem almanız gerekmekte.
Sizi rahatsız eden detaylara daha az önem vereceksiniz.
İyimserliğinizi koruyun.

KOVA
Büyük organizasyonlara davet edilebilirsiniz.
İşleriniz dışında çok farklı konulara ilgi duyarak girişimde bulunacaksınız.

BALIK
İsteklerinizi gerçekleştirmek için stratejinizi değiştirebilir ve projelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sebepten daha az küçük olayları umursamalısınız.

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