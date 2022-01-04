4 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Biraz vurdumduymazlık sizi duygusal zarardan uzak tutacaktır. Yetiştirmeniz gereken bazı işler sizi bunaltabilir.

BOĞA

Yetkinizi aşan konulara asla karışmayın. Aksi halde herhangi bir sorunda sizi suçlu ilan edebilirler. Duygusal değil mantıklı davranın...

İKİZLER

Ara verdiğiniz işlerinizi tamamlayacaksınız. Düşündüğünüz işler için başkalarının aklına ihtiyaç duymanız ne kadar doğru acaba!

YENGEÇ

Bu aralar sizin için aşkta güven önemli olsa da bazen macera arayabiliyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken bazı işler sizi bunaltabilir.

ASLAN

İş arkadaşlarınızla bazı etkinliklere katılmanızın tam zamanı. Bu aralar fazla stres yaşıyorsunuz. Yaşamınıza güzellik katmak size iyi gelecek.

BAŞAK

Aşk hayatınızda problem olduğunda dikkatiniz o yöne kaydığı için kendinizi işinize veremeyebiliyorsunuz. Bir an önce bitirmek istiyorsanız sistemli olmanız şart.

TERAZİ

Sevdiğiniz biri zarar gördüğünde ona kendini iyi hissettirmek için elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz. İyiliğin karşılığını alacaksınız.

AKREP

Olumsuz tepkiler alıyorsunuz. Kendinizi sorgulamayı bilmelisiniz. Ben merkezci oluşunuz diğer insanları bıktırıyor.

YAY

Sizin için aşkta güven önemli olsa da bazen macera arayabiliyorsunuz. Şefkatlisiniz ancak kavgaların ortasında kalabilirsiniz.

OĞLAK

Olumlu enerjileri üzerinizde hissedebileceğiniz gündesiniz. Coşku dolu oluşunuz hayranlık uyandırıyor. İşte ve aşkta başarı çok yakın...

KOVA

Son zamanlarda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Olaylar sinirlerinizi yıpratsa da mesajları alabilirseniz hayattan çok şey öğreneceksiniz.

BALIK

Yaşamınıza güzellik katmak size iyi geliyor. Ufak bir dekorasyon değişikliği bile havanızı değiştirebilir. Ufak bir dekorasyon değişikliği havanızı değiştirebilir.