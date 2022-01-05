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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Ocak 2022, Çarşamba

5 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Aşık olduğunuz kişi hakkında bu kadar araştırma yapmanız ilişkiniz için sorun yaratabilir.
Yetiştirmeniz gereken bazı işler sizi bunaltabilir.

BOĞA
Çocuklar, kardeşleriniz ve büyükleriniz ile ilgileneceksiniz. İkili ilişkilerinizde sakin kalmalısınız. Hayatın tadını çıkarmalısınız.

İKİZLER
Başarı elde etmeniz için çevrenizde sizi zorlayan insanlar var. Kalbinizi kıran kişiler ise arayı düzeltmeye çalışacak.
Kişiliğinizden ödün vermeyin.

YENGEÇ
Bu aralar bazı girişimlerde bulunarak kendinizi kanıtlama ihtiyacı duyacaksınız.
İlgi alanınızla uğraşıp rahatlamanızda fayda var.

ASLAN
Sizden yaşça büyük olan kişilerin engin bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyorsunuz.
Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi artık.

BAŞAK
zarar gördüğünde ona elinizden ne geliyorsa yapıyorsunuz.
İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz.

TERAZİ
Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulunacak, birbirinize söyleyemediğiniz birçok konuyu paylaşabileceksiniz.

AKREP
Manevi yönünüz kuvvetli.
Sevgi ve şefkat dolusunuz. İş verenler için bu durum biraz ciddiyet kazanmalı.
Bazı kişiler aleyhinize konuşarak ilişkinizi yıpratabilir.

YAY
Sosyal alanda kendinizi geliştirmeyi seviyorsunuz.
Bugünlerde her şeyden mutlu olmanız çevrenizin de hoşuna gidiyor.

OĞLAK
İşlerinizi bir an önce bitirmek istiyorsanız sistemli olmanız şart. Biraz vurdumduymazlık sizi duygusal zarardan uzak tutacaktır.

KOVA
Dikkatli olmanız yeterli. Mali konularda size destek verenler de var. Farkına vardığınız konularda sabırsız davranabilirsiniz.

BALIK
Ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz.
Dolaplarınızı düzenleyebilir ve eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz.

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