KOÇ
Parasal konularda fikrinize başvurabilirler. Yardımınızı esirgemeyin. Kariyer planları yapabileceğiniz bir gündesiniz.
BOĞA
Sinirlerinizin sınanacağı bu süreçte önceliğinizi sakin kalmaya ve kendinizi ifade etmeye vermelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda işleriniz artabilir.
İKİZLER
Duygularınız dalgalanacak ve hassasiyetiniz yükselecek. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir.
YENGEÇ
Gezegenlerin uygun konumda bulunması size mesleki geleceğinize karşı duygusal güven verecektir. Sezgilerinizi devreye sokmalısınız.
ASLAN
Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmanızda fayda var. Hedeflerinizi net bir şekilde belirlerseniz onlara ulaşacaksınız.
BAŞAK
Yeni başlangıçlar yapmak için alternatif planlar üretebilirsiniz. Bazı konuları hafife almanız sahip olduğunuz şeyleri kaybetmeniz anlamına gelebilir.
TERAZİ
Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Ertelediğiniz işlerinizin sorun yaratmaması için verdiğiniz sözleri yerine getirin.
AKREP
İletişimde zorlanabilirsiniz. Belli konularda anlaşmaya varılmadan önce çok iyi düşünülmelisiniz. Çalışan Akrep'ler için işler çok iyi gidecek.
YAY
İdeallerinizin değiştiğini anlayacak ve geleceğe yönelik ideallerinizi gerçekleştirmek için kararlı davranacaksınız.
OĞLAK
Özellikle aile ilişkilerinde oluşabilecek gerginliklerden ötürü sonradan üzülmemeniz için baştan davranmanız gerektiği gibi hareket etmenizde fayda var.
KOVA
Önemsediğiniz kişiler arasında birleştirici bir rol üstlenebilirsiniz. Sizi zorlayan durumlar olsa bile olacaksınız. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.
BALIK
Bugünlerde özellikle bekar olan Balik'lar yeni bir ortamda yeni bir karşı cinsle tanışarak dikkat odaklarına bu karşı cinsi alabilirler.