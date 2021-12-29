29 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Parasal konularda fikrinize başvurabilirler. Yardımınızı esirgemeyin. Kariyer planları yapabileceğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

Sinirlerinizin sınanacağı bu süreçte önceliğinizi sakin kalmaya ve kendinizi ifade etmeye vermelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda işleriniz artabilir.

İKİZLER

Duygularınız dalgalanacak ve hassasiyetiniz yükselecek. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir.

YENGEÇ

Gezegenlerin uygun konumda bulunması size mesleki geleceğinize karşı duygusal güven verecektir. Sezgilerinizi devreye sokmalısınız.

ASLAN

Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmanızda fayda var. Hedeflerinizi net bir şekilde belirlerseniz onlara ulaşacaksınız.

BAŞAK

Yeni başlangıçlar yapmak için alternatif planlar üretebilirsiniz. Bazı konuları hafife almanız sahip olduğunuz şeyleri kaybetmeniz anlamına gelebilir.

TERAZİ

Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Ertelediğiniz işlerinizin sorun yaratmaması için verdiğiniz sözleri yerine getirin.

AKREP

İletişimde zorlanabilirsiniz. Belli konularda anlaşmaya varılmadan önce çok iyi düşünülmelisiniz. Çalışan Akrep'ler için işler çok iyi gidecek.

YAY

İdeallerinizin değiştiğini anlayacak ve geleceğe yönelik ideallerinizi gerçekleştirmek için kararlı davranacaksınız.

OĞLAK

Özellikle aile ilişkilerinde oluşabilecek gerginliklerden ötürü sonradan üzülmemeniz için baştan davranmanız gerektiği gibi hareket etmenizde fayda var.

KOVA

Önemsediğiniz kişiler arasında birleştirici bir rol üstlenebilirsiniz. Sizi zorlayan durumlar olsa bile olacaksınız. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde özellikle bekar olan Balik'lar yeni bir ortamda yeni bir karşı cinsle tanışarak dikkat odaklarına bu karşı cinsi alabilirler.