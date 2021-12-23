23 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınız konusunda bir miktar fedakar olmanız beklenebilir ve ancak mutluluk bu şekilde gelebilir. Yıldızlar gayretli insanların yanında.

BOĞA

Bugünlerde payatınızın eskiye oranla daha neşeli olduğu bir döneme giriyorsunuz. Bir davette eski dostlarınız ile karşılaşacaksınız.

İKİZLER

Üzerinizdeki bazı kasvetler üzerinizden kalkacak. Bu şekilde nefes almış hissedeceksiniz. Tercihlerinizin arkasında durmak sizi daha güçlü yapacak.

YENGEÇ

Her fikre açık olup iyi yatırımlar yapacaksınız. Özellikle kendi şirketiniz varsa servet yağacak. Üzerinizde baskı duygusu uyandıran bir durum fırsata dönüşecek.

ASLAN

Uzun zamandır kalbi dolu olan olan biriyseniz, ilişkinizi bir adım ileriye taşımak isteyeceksiniz. Çalışkan biriyseniz işleriniz parlak sonuçlara erecek.

BAŞAK

Düşüncelerinizi söylemekten kaçınmayın. Patronlarınızdan destek görecek, bol para kazanacaksınız. Ödülünüz büyük olacak.

TERAZİ

Duygularınızı ifade etmekte çok başarılısınız. İkili ilişkilerde kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Maddi açıdan verimli dönemdesiniz.

AKREP

Sizin için artık çok daha güzel bir dönem başlıyor. Şansınıza güvenerek yola devam etmelisiniz. Ayrıldığınız sevgiliniz size barış haberi yollayacak.

YAY

Pişmanlık olmayan bir ruh hali içine giriyor ve günü efektif değerlendiriyorsunuz. Üzerinde çalıştığınız bir projeniz daha avantajlı hale gelecek.

OĞLAK

Sürekli dalgınlık yaşayabiliyor, çoğu zaman işe bile odaklanamayabiliyorsunuz. Taşınmaz mallarla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşanacak.

KOVA

Hayata bakış açınız değişiyor. Sizin için dönüşüm zamanı başlıyor. Kısmetler sıraya girdi sizi bekliyor. Geliriniz arzu ettiğiniz kadar artacak.

BALIK

Sizler de bugünlerde konsantrasyon problemi çeken gruplardansınız. Artık atak olma zamanı geldi. Boşuna çabalıyorum duygusundan sıyrılın.