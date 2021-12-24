24 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal anlamda biraz düşüşe geçtiniz. Ancak küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak. Büyük bir yatırım imkanı bulacaksınız.

BOĞA

Kendinizi ifade etmek için çevrenizdekileri şaşırtacak yollara başvurabiliyorsunuz. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

İKİZLER

Sürekli bir şeyleri kurgulayan ve hesaplamaya çalışan kimselersiniz. Vereceğiniz kararlar fazlasıyla ciddi olabilir. Aşk hayatınızda duygularınızı gösterin.

YENGEÇ

Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir. Sizinle olmak isteyenlerin sayısı dikkat çekici. Duygusal konularda beklentileriniz fazla olabilir.

ASLAN

Aşka kendinizi fazla kaptırmayın. Yorgunluğunuzu partneriniz anlayışla karşılıyor ve size sahip çıkıyor. Onunla daha çok birlikte olmalısınız.

BAŞAK

Partnerinize karşı açık olun ve onun da size karşı açık olmasını bekleyin ancak sınırlarınızı bilerek kararlar alın. Yenilikçi tarzınıza insanlar hayran oluyor.

TERAZİ

Düşünerek ve hesaba katarak yapacağınız her şey gelişme ve başarı vaat edecek. Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin.

AKREP

Söylentilere kulak asmıyor ve bildiğinizi okuyorsunuz. Özgür ruhlu kişiliğiniz sizi özenilen bir insan haline getiriyor. Herkes sizi seviyor.

YAY

Yorgun olsanız bile güzel amaçlar uğruna çalıştığınız gerçek. Moralinizi bozmak yerine olayları akışa bırakmanız ilişkinizi kendiliğinden düzene sokacaktır.

OĞLAK

İlişkide beklediğiniz ciddiyet karşılanmayabilir. Yaşadıklarınızı dostlarınızla paylaşmalısınız. Çünkü karmaşık hayatınıza ancak onlar çözüm üretebilirler.

KOVA

Çevrenizi gözden geçirmeli ve birçok ismi hayatınızdan çıkarmalısınız. Dost bildiğiniz düşmanlarınız var. Sorumluluklarınız artmaya başladı.

BALIK

Oldukça çetin bir görev iş hayatınızda karşınıza çıkabilir. Üstleriniz size ve disiplininize çok güveniyor. Herşeyi daha güzel hale getirebililorsunuz.