17 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Etrafınızdaki negatif enerji ile baş edebileceğiniz bir gündesiniz. İç huzurunuzu yakalayabilecek ve insanları değiştirmeye çalışmayacaksınız.

BOĞA

Hitabetinizin kuvvetlenmesi iş yerinizde dikkat çekmenize neden olabilir. Kendinizi geliştirdiğinizi görmek partnerinize ve ailenize iyi gelecek.

İKİZLER

Bugünlerde duyacağınız dedikodu türevi konularda yorum yapmaktan kaçınmanız özellikle iş yerinizdeki prestijiniz için önemli olacak.

YENGEÇ

Güzel duyguların yanında kıskançlık da sizi ele geçirmeye çalışabilir. Kendinizi başkaları ile kıyaslamayın ve işinizde rekabet içerisinde olmayın.

ASLAN

Kendinizi ifade etmek konusunda başarılı olduğunuz bir günde olacaksınız. Hayat dolu olmanız geleceğinizde güzel günlerin gelmesine vesile olacak.

BAŞAK

Ön görülebilir konularda isteyenlere yardım edebileceksiniz. Ruh hali olarak üzerinizdeki yoğun neşe enerjisinin tadını çıkartma fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ

Duygularınız konusunda kendinizi dizginlemeniz gereken bir günde olabilirsiniz. Kendinizi işinize odakladığınızda rakipsiz başarılar elde edebileceksiniz.

AKREP

Olması gerekenin farkındasınız Aksiyon almada sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Etrafınızda sizi üzen kişilerin pişmanlık ve geri dönüş haberlerini alabilirsiniz.

YAY

Karmaşık fikirlerin içerisinde kalmamaya özen gösterin. Olayları hızlıca görerek önlem alabileceksiniz. Hayatınıza verdiğiniz değeri göreceksiniz.

OĞLAK

Bugünlerde hayatınızdaki kötü giden olaylara çok fazla takılı kaldığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Seçimlerinizi dikkatli yapın.

KOVA

Kutsal şeylerin etrafınızdaki varlığı size oldukça iyi gelecek. Dualar ve ritüeller için uygun bir gün. Hayatınızda istikrar gerektiren noktalarda başarılı olabilirsiniz.

BALIK

Aldığınız kararları sürdürmek ve her gün hedefinize küçük bir adım atmak sizi kısa süre sonra beklediğiniz başarıya götürecektir.