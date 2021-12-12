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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 12 Aralık 2021, Pazar

12 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Arkadaşlık iletişimlerinizde de samimiyeti arayacağınız bir gündesiniz. Duygusal açıdan kendinizi anlatmaya ve anlaşılmaya derinden ihtiyaç duyabilirsiniz.

BOĞA
Aşk konusunda kendinizi iyi hissettiğiniz, sevildiğinizi fark ettiğiniz bir gündesiniz. Bugün sevilme odaklı olmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER
Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz ve bilhassa aşk hayatınızda anlayış görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bugün, bazı sırlarınızı açığa vurabilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz ancak arkadaşlık ilişkileriniz ağır basabilir. Bazı konularda söylemlerinizi yeniden gözden geçirmenizde fayda var.

BAŞAK
Mesleki konularda kendinizi ön plana çıkartmak hususunda tereddüt etmediğiniz taktirde rahatça istediğinizi alabileceksiniz.

AKREP
Derin duygularınızı göstermek isteyebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle çok fazla bir arada olmayabilir, daha içedönük olmayı tercih edebilirsiniz.

YAY
İş konusunda üstlerinizle problem yaşayabilirsiniz. Sakin kalmalı ve kendinizi nezaketle ifade edebilmelisiniz. İletişim yeteneklerinizi kullanmayı asla ihmal etmemelisiniz.

OĞLAK
Hayatınızı rasyonel tabular üzerine inşa etmek isteyebilirsiniz ancak yine de bir takım hayallerinize dair olan gelişmeler kafanızın karışmasına neden olabilir.

KOVA
Sevildiğinize derinden ikna olmak için çaba görmeyi tercih edebilirsiniz bu da kafa karışıklığına neden olabilir, sezgilerinize de güvenmelisiniz.

BALIK
İstediğiniz, ancak gerçekleştirmek için şans bulamadığınız bir takım şeyler, bilhassa duygusal hayatınızla alakalı, bugünlerde gündeme gelebilir, gelişmeler olabilir.

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