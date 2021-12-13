13 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Beslenmeniz iyi değilse hasta olmanıza neden olabilir. Grip ya da dalgınlığa bağlı ufak kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

BOĞA

Bazı konularda sorunları çözmeyi bırakmak isteyebilirsiniz. Sorunları olduğu gibi dağınık bırakabilir ve üzerlerinde düşünmeyebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde cesaret gerektiren konularda cesurca adımlar atabilirsiniz. Bilhassa işinizle alakalı konularda üstlerinize kafa tutmanız bile söz konusu olabilir.

YENGEÇ

Sosyal açıdan kendinizi verimli hissettiğiniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin oldukça sağlıklı ilerlediği bir gündesiniz.

ASLAN

Bir şeylerle boğuşmayı durdurmak istemeniz normaldir zira her problemi çözmek zorunda da değilsiniz. Hayallerinize giden yolda aksiyon almaya çalışın.

BAŞAK

Gün içerisinde kendinizi halsiz hissedebilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Çevrenizle etkileşiminiz sizi git gide daha da popülerleştirebilir.

TERAZİ

Aşk hayatınızda attığınız bir takım adımlar ve cesaretiniz taktir görüyor. Öz değerinizi keşfedebileceğiniz ve kendinize verimli olabileceğiniz süreçtesiniz.

AKREP

Duygusal olarak kendinizi yeterli hissetmediğiniz noktaları sevdiklerinizle paylaşabilir ve samimi dertleşme ortamları içerisinde olabilirsiniz.

YAY

Yaptığınız işin en iyisini ve özenlisini yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi verimli hissedeceğiniz şartları bulamayınca gergin hissedebilir ve ses çıkartabilirsiniz.

OĞLAK

Son zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için göstereceğiniz çaba beraberinde bir takım sorumluluk duygularını da getirebilir.

KOVA

İlerleyen günlerde samimiyetinizi ortaya koyabildiğiniz ölçüde başarılı olabileceğiniz bir takım gelişmeler gündeme gelebilir.

BALIK

Bugünlerde iş konusunda isteksiz bir gün geçirseniz de gün ortalarına doğru alacağınız bir takım haberler neticesinde keyfiniz yerine gelebilir.