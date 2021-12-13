KOÇ
Beslenmeniz iyi değilse hasta olmanıza neden olabilir. Grip ya da dalgınlığa bağlı ufak kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.
BOĞA
Bazı konularda sorunları çözmeyi bırakmak isteyebilirsiniz. Sorunları olduğu gibi dağınık bırakabilir ve üzerlerinde düşünmeyebilirsiniz.
İKİZLER
Bugünlerde cesaret gerektiren konularda cesurca adımlar atabilirsiniz. Bilhassa işinizle alakalı konularda üstlerinize kafa tutmanız bile söz konusu olabilir.
YENGEÇ
Sosyal açıdan kendinizi verimli hissettiğiniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin oldukça sağlıklı ilerlediği bir gündesiniz.
ASLAN
Bir şeylerle boğuşmayı durdurmak istemeniz normaldir zira her problemi çözmek zorunda da değilsiniz. Hayallerinize giden yolda aksiyon almaya çalışın.
BAŞAK
Gün içerisinde kendinizi halsiz hissedebilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Çevrenizle etkileşiminiz sizi git gide daha da popülerleştirebilir.
TERAZİ
Aşk hayatınızda attığınız bir takım adımlar ve cesaretiniz taktir görüyor. Öz değerinizi keşfedebileceğiniz ve kendinize verimli olabileceğiniz süreçtesiniz.
AKREP
Duygusal olarak kendinizi yeterli hissetmediğiniz noktaları sevdiklerinizle paylaşabilir ve samimi dertleşme ortamları içerisinde olabilirsiniz.
YAY
Yaptığınız işin en iyisini ve özenlisini yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi verimli hissedeceğiniz şartları bulamayınca gergin hissedebilir ve ses çıkartabilirsiniz.
OĞLAK
Son zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için göstereceğiniz çaba beraberinde bir takım sorumluluk duygularını da getirebilir.
KOVA
İlerleyen günlerde samimiyetinizi ortaya koyabildiğiniz ölçüde başarılı olabileceğiniz bir takım gelişmeler gündeme gelebilir.
BALIK
Bugünlerde iş konusunda isteksiz bir gün geçirseniz de gün ortalarına doğru alacağınız bir takım haberler neticesinde keyfiniz yerine gelebilir.