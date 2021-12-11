11 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilir, yaşananlarla tam olarak emin ve tatmin olmayabilirsiniz.

BOĞA

Bu aralar özellikle ikili ilişkilerde alınganlık göstermediğinizden ve adil düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

İKİZLER

Partnerinize karşı aşırı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir döneme geçiş yapmaktasınız. Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Kendi kendinize yetebildiğiniz ve yalnız kalmayı tercih ettiğiniz bir dönemde olsanız da bugün aşk ve duygusal konularda oldukça şanslısınız.

ASLAN

Duygularınızı törpülemeniz gerekebilir. Sosyal hayatınızda arkadaşlarınızla bir arada olmak ve sevildiğinizi hissetmek size keyifli gelebilir.

BAŞAK

Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız olabilir bu yüzden aceleci olmamakta fayda var. Yanlış anlaşılmalara karşı da önlem alabilirsiniz.

TERAZİ

Aşk konusunda kendinize güvendiğiniz ve ilginizi göstermek istediğiniz bir gündesiniz. Kendinizi iyi hissetmekle beraber mutluluğun sizinle olmasını sağlayabilirsiniz.

AKREP

Kendinizi göstermek isteyeceğiniz ve niyetlerinizde net olacağınız bugünlerde istediğiniz reaksiyonu tam olarak karşınızdaki kişilerden alamayabilirsiniz.

YAY

Aşk hayatınızda atacağınız adımların size başarı getireceği bir gündesiniz. Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir.

OĞLAK

Aşk konusunda ve arkadaşlıklar konusunda bugün kişilere veya durumlara şüpheci yaklaşabilirsiniz. Önünüze çıkacak setler bugünlerde epey yorucu olabilir.

KOVA

Bugünlerde kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz. İletişim konusunda dil sürçmesi gibi kazalara dikkat etmelisiniz.

BALIK

Bugünlerde aşk konusunda kendinize şans vermek isteyebilirsiniz. Kendinizi karşınızdakine dürüst bir şekilde ifade etmek, adeta içinizi dökmek isteyeceksiniz.