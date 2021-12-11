KOÇ
Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilir, yaşananlarla tam olarak emin ve tatmin olmayabilirsiniz.
BOĞA
Bu aralar özellikle ikili ilişkilerde alınganlık göstermediğinizden ve adil düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.
İKİZLER
Partnerinize karşı aşırı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir döneme geçiş yapmaktasınız. Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
Kendi kendinize yetebildiğiniz ve yalnız kalmayı tercih ettiğiniz bir dönemde olsanız da bugün aşk ve duygusal konularda oldukça şanslısınız.
ASLAN
Duygularınızı törpülemeniz gerekebilir. Sosyal hayatınızda arkadaşlarınızla bir arada olmak ve sevildiğinizi hissetmek size keyifli gelebilir.
BAŞAK
Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız olabilir bu yüzden aceleci olmamakta fayda var. Yanlış anlaşılmalara karşı da önlem alabilirsiniz.
TERAZİ
Aşk konusunda kendinize güvendiğiniz ve ilginizi göstermek istediğiniz bir gündesiniz. Kendinizi iyi hissetmekle beraber mutluluğun sizinle olmasını sağlayabilirsiniz.
AKREP
Kendinizi göstermek isteyeceğiniz ve niyetlerinizde net olacağınız bugünlerde istediğiniz reaksiyonu tam olarak karşınızdaki kişilerden alamayabilirsiniz.
YAY
Aşk hayatınızda atacağınız adımların size başarı getireceği bir gündesiniz. Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir.
OĞLAK
Aşk konusunda ve arkadaşlıklar konusunda bugün kişilere veya durumlara şüpheci yaklaşabilirsiniz. Önünüze çıkacak setler bugünlerde epey yorucu olabilir.
KOVA
Bugünlerde kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz. İletişim konusunda dil sürçmesi gibi kazalara dikkat etmelisiniz.
BALIK
Bugünlerde aşk konusunda kendinize şans vermek isteyebilirsiniz. Kendinizi karşınızdakine dürüst bir şekilde ifade etmek, adeta içinizi dökmek isteyeceksiniz.