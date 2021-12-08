8 Aralık günlük burç yorumları
Hayattan keyif almak ve küçük şeylerle mutlu olmak isteyebilir ve bu isteğiniz doğrultusunda oldukça güzel şanslar da yakalayabilirsiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızda elinizden geleni yaptığınıza inansanız da yapmadığınız şeyler olabilir bu yüzden partnerinizi dinlemenizde fayda var.
İKİZLER
Çevrenizde sürekli fikir alışverişi içerisinde olacağınız arkadaşlarınız olduğunu derinden hissetmeniz beraberinde rahatlık ve keyif hissi de getirebilir.
YENGEÇ
Bugünlerde duygusal olarak kendinizi iyi hissettiğiniz ve beraberinde etrafınıza da bunu yansıttığınız bir gündesiniz.
ASLAN
İlgi alanlarınız genişleyebilir, farklı konularda da kültür sahibi olmak isteyebilirsiniz. Seyahat odaklı planlarınızın geçerliliği kolaylaşabilir.
BAŞAK
Kendiniz odaklı bir takım haller size çok iyi gelebilir. Bir kitaba başlamak ya da bakım ürünleri ile zaman geçirmek, kendinize yatırım yapmak için uygun bir gün.
TERAZİ
Fedakarlığı bir kenara bırakarak kendi isteklerinizi ve kişisel niyetlerinizi ön plana koymak ve karakteristik davranmak ilişkinize yeni soluk getirebilir.
AKREP
Bugünlerde kendinizi sosyal hissettiğiniz ve yalnız kalmak istemeyeceğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz.
Gerçekçi olmaya çalışın.
YAY
Sağlık alanında özellikle kişisel bakım ve kendinizde istediğiniz bir takım değişiklikleri yapmak için uygun bir gün.
OĞLAK
Aşk hayatınızda kendinizi net bir şekilde ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.
Ütopik hayaller kurmaya meyilli olabilirsiniz ve bazı şeyler havada kalabilir.
KOVA
Son zamanlarda aşk hayatınızda motive edici bir tutum sergileyebilir, partnerinize karşı daha sıcak olmayı tercih edebilirsiniz.
BALIK
Kalbiniz ve sevgi hissi odaklı bir gün geçirebilir günün özellikle akşam saatlerini sevdiğiniz kişilerle bir arada geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
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