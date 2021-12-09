9 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

İçinde bulunduğunuz topluluğa aykırı bir takım fikirlere sahip olduğunuzu da keşfedebilirsiniz. Aşk konusunda oldukça verimli bir süreçten geçebilirsiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda kendinizi ifade etmekte zorluk çekeceksiniz. Çekiciliğinizin de artması beraberinde karşı cinsin sizinle ilgilenmesine neden olabilir.

İKİZLER

Sevecenliğinizin açığa çıkması ile beraber hem dostlarınız artabilir hem de eski dostlarınızla etkileşimler sıklaşabilir.

YENGEÇ

Aşk konusunda verimli hissetmenizle beraber özgüveniniz de yerine gelebilir. Kendinizi herhangi bir konuda yeterli görebilirsiniz.

ASLAN

Sosyal olduğunuz bugünlerde öğrendiklerinizi aktarmak ve başkaları ile de etkileşim içerisinde olmak isteyebilir, enerjinizi çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz.

BAŞAK

Arkadaşlarınızla fikir alışverişi içerisinde bulunmak isteyeceksiniz ancak çevrenizdeki kişilerin yüzeysel bakış açıları ile tam tatmin olmayabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde maddi konularda da bereketinizin artması ile beraber daha kaliteli zaman geçirebilir, maddi kaygılardan kurtulabilirsiniz.

AKREP

Aşk konusunda kendinizi ifade etmekten çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Risk alabilmeniz ve çabuk karar vermeniz gündemde olacak.

YAY

Hayatınızın sınırlarını sağladığınız bir gündesiniz. Sevdiklerinizle ilgilendiğiniz ve aşk konusunda da oldukça verimli olduğunuz bir gündesiniz.

OĞLAK

Sizin derinden hissetme ve anlama potansiyeliniz ile senkronize hareket edemeyebilirler bu da bir takım heveslerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir .

KOVA

Bugün küslükleri bitirmek ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için de oldukça uygun. İletişim odaklı bir gün içerisinde olabilirsiniz.

BALIK

Yaratıcılığınız ile ön plana çıkabilirsiniz. Şansınızın arttığı bir günde olduğunuz için eş zamanlı bir takım sürpriz ya da işaretlerle karşılaşabilirsiniz.