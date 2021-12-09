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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 09 Aralık 2021, Perşembe

9 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
İçinde bulunduğunuz topluluğa aykırı bir takım fikirlere sahip olduğunuzu da keşfedebilirsiniz. Aşk konusunda oldukça verimli bir süreçten geçebilirsiniz.

BOĞA
Aşk hayatınızda kendinizi ifade etmekte zorluk çekeceksiniz. Çekiciliğinizin de artması beraberinde karşı cinsin sizinle ilgilenmesine neden olabilir.

İKİZLER
Sevecenliğinizin açığa çıkması ile beraber hem dostlarınız artabilir hem de eski dostlarınızla etkileşimler sıklaşabilir.

YENGEÇ
Aşk konusunda verimli hissetmenizle beraber özgüveniniz de yerine gelebilir. Kendinizi herhangi bir konuda yeterli görebilirsiniz.

ASLAN
Sosyal olduğunuz bugünlerde öğrendiklerinizi aktarmak ve başkaları ile de etkileşim içerisinde olmak isteyebilir, enerjinizi çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz.

BAŞAK
Arkadaşlarınızla fikir alışverişi içerisinde bulunmak isteyeceksiniz ancak çevrenizdeki kişilerin yüzeysel bakış açıları ile tam tatmin olmayabilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde maddi konularda da bereketinizin artması ile beraber daha kaliteli zaman geçirebilir, maddi kaygılardan kurtulabilirsiniz.

AKREP
Aşk konusunda kendinizi ifade etmekten çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Risk alabilmeniz ve çabuk karar vermeniz gündemde olacak.

YAY
Hayatınızın sınırlarını sağladığınız bir gündesiniz. Sevdiklerinizle ilgilendiğiniz ve aşk konusunda da oldukça verimli olduğunuz bir gündesiniz.

OĞLAK
Sizin derinden hissetme ve anlama potansiyeliniz ile senkronize hareket edemeyebilirler bu da bir takım heveslerinizden uzaklaşmanıza neden olabilir .

KOVA
Bugün küslükleri bitirmek ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek için de oldukça uygun. İletişim odaklı bir gün içerisinde olabilirsiniz.

BALIK
Yaratıcılığınız ile ön plana çıkabilirsiniz. Şansınızın arttığı bir günde olduğunuz için eş zamanlı bir takım sürpriz ya da işaretlerle karşılaşabilirsiniz.

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