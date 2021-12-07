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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 07 Aralık 2021, Salı

7 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda yaşadığınız bir takım problemleri güler yüzünüzle ve emeğinizle kolayca aşabileceğinizi görebilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde hayatınızdaki bir takım eksiklikleri gidermek için çaba gösterebilirsiniz, öte yandan da arkadaşlarınız, dostlarınızla ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz. Yüksek enerjiniz beraberinde öğrenme hatta öğretme isteğini getirebilir.

YENGEÇ
Partnerinizin istediği gibi biri olmak için çaba gösterseniz de buradaki ince çizgiyi kaçırırsanız ileride bu sizin için sorun oluşturabilir ya da sıkıcı gelebilir.

ASLAN
Duygusal açıdan süreç yorucu olsa da yaşadıklarınız sabrınızı arttırabilir ve sizi geliştirebilir. Katı kurallara sahip olmak sizi yarı yolda bırakabilir.

BAŞAK
Hayata, özellikle de aşka esnek bakış açıları ile bakmak beraberinde duygusal olarak aradığınız cevabı daha kolay bulmanıza ve anlamanıza vesile olabilir.

TERAZİ
İş konusunda kendinize güveniniz rakiplerinizin çekinmesine neden olabilir. Bu durumda size iyi gelen insanları çevrenizde tutmak gerektiğini hatırlayabilirsiniz.

AKREP
Duygusal hayatınızda gönüllü fedakarlık yapabilirsiniz. Mesleki konularda ise limitlerinizi oldukça zorlayacağınız ve gelişeceğiniz bir gündesiniz.

YAY
Etrafınızdakilere de kendinize de faydalı olmak isteyeceksiniz. Bunun için gösterdiğiniz çaba bir şeylerin başarıya ulaşmasına vesile olacak.

OĞLAK
Olaylara bakış açınızla beraber değiştiğini yeniden hatırlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Bugün dostlarınız arasında aranan kişi de olabilmeniz çok mümkün.

KOVA
Bugünlerde maddi isteklerinizin yerini manevi istekler alabilir. Hırslarınız yerine daha çok huzur ve güven ihtiyacı yaşayabilirsiniz.

BALIK
Duygusal konulardan çok zekanızı çalıştırmanız gereken konular gündeme gelebilir. Dolayısı ile gününüzü keyifli bir şekilde ve planlı geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

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