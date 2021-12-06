KOÇ
İşinizle alakalı ya da başka işlerle alakalı bir takım örgütlenmeler ya da grup çalışmaları içerisinde kendinizi gösterebilir ve rahat hissedebilirsiniz.
BOĞA
Hayatınızda hareketlilik hakim olabilir. İnsanlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve fikirlerinizi paylaşıp üzerine eklemeler yapmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER
Hedefiniz para değil de başarı ya da kazanç değil de barış, huzur olduğu taktirde isteklerinize daha kolay yoldan gidebilirsiniz.
YENGEÇ
Günü sakinlik ve içe dönüklük odaklı geçirirseniz iç huzuru tam aradığınız yerde bulabilirsiniz ve dostlarınızla da deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.
ASLAN
İnsanlara hitap etmek ve hitabetinizin kuvvetlenmesi ile beraber özellikle bir takım mesleki konularda avantajları elinize alabilirsiniz.
BAŞAK
Bugünlerde kendinizi sosyal işler içerisinde görebilirsiniz. Kendinizi ve işlerinizi hal yoluna koymak isteyebilir ve bu konuda başarılı olabilirsiniz.
TERAZİ
Bugünlerde kendinizi iyi hissetmek için başkalarına gerek duymadığınızı fark edebilirsiniz. Soyut konularda oldukça başarı getirecek bir gündesiniz.
AKREP
Düşünsel anlamda güzel yol kat edebileceğiniz bir evredesiniz. Kendinizi hazır hissetmediğiniz şeyleri mantığınızın zoru ile gerçekleştirmeye çalışmamalısınız.
YAY
Son zamanlarda kendinizi keşfetmek ve kendinizi iyi hissettirecek uğraşılar bulmak için oldukça uygun bir gündesiniz.
OĞLAK
Özellikle netlik kazanmasında zorluk çektiğiniz ilişkilerinizde netlik yaşayabilir böylelikle şüphe perdelerini aralayabilirsiniz.
KOVA
Bugün ilhama açık olmanız neticesinde kendinizi iyi hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz ve duygusal boşluklarınızı kapatabileceksiniz.
BALIK
Aşk hayatınızda ani bir başarı yakalayabilirsiniz. Gelen rahatlık beraberinde kazanca dönüşebilir ve bu durum da sosyal yaşantınızda kafanızın rahatlatacaktır.