6 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

İşinizle alakalı ya da başka işlerle alakalı bir takım örgütlenmeler ya da grup çalışmaları içerisinde kendinizi gösterebilir ve rahat hissedebilirsiniz.

BOĞA

Hayatınızda hareketlilik hakim olabilir. İnsanlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve fikirlerinizi paylaşıp üzerine eklemeler yapmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Hedefiniz para değil de başarı ya da kazanç değil de barış, huzur olduğu taktirde isteklerinize daha kolay yoldan gidebilirsiniz.

YENGEÇ

Günü sakinlik ve içe dönüklük odaklı geçirirseniz iç huzuru tam aradığınız yerde bulabilirsiniz ve dostlarınızla da deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

ASLAN

İnsanlara hitap etmek ve hitabetinizin kuvvetlenmesi ile beraber özellikle bir takım mesleki konularda avantajları elinize alabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde kendinizi sosyal işler içerisinde görebilirsiniz. Kendinizi ve işlerinizi hal yoluna koymak isteyebilir ve bu konuda başarılı olabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde kendinizi iyi hissetmek için başkalarına gerek duymadığınızı fark edebilirsiniz. Soyut konularda oldukça başarı getirecek bir gündesiniz.

AKREP

Düşünsel anlamda güzel yol kat edebileceğiniz bir evredesiniz. Kendinizi hazır hissetmediğiniz şeyleri mantığınızın zoru ile gerçekleştirmeye çalışmamalısınız.

YAY

Son zamanlarda kendinizi keşfetmek ve kendinizi iyi hissettirecek uğraşılar bulmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

OĞLAK

Özellikle netlik kazanmasında zorluk çektiğiniz ilişkilerinizde netlik yaşayabilir böylelikle şüphe perdelerini aralayabilirsiniz.

KOVA

Bugün ilhama açık olmanız neticesinde kendinizi iyi hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz ve duygusal boşluklarınızı kapatabileceksiniz.

BALIK

Aşk hayatınızda ani bir başarı yakalayabilirsiniz. Gelen rahatlık beraberinde kazanca dönüşebilir ve bu durum da sosyal yaşantınızda kafanızın rahatlatacaktır.