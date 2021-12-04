KOÇ
Bugünlerde içe dönük bir tutum sergilediğinizin farkına varmalı ve dış dünyaya da adapte olabilmelisiniz.
BOĞA
Aşk konusunda kendinizi çokça ifade etmek istemeyebilir, bir şeyleri partnerinizin kendisinin anlamasını bekleyebilirsiniz.
İKİZLER
Zamanlama konusunda bugün çok başarılı olabilir, her işinize tam zamanında yetişebilirsiniz. Günün planı sezgilerinizle uyumlu bir şekilde gidebilir.
YENGEÇ
Bünyenizi yorgun düşürecek bir yaşam anlayışı benimsemenizle beraber soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara direnciniz kırılabilir.
ASLAN
Mesleki konularda ise duygularınızla mantığınızı denk düşürmeye çalışırken çok fazla düşünerek adım attığınızı fark edebilirsiniz.
BAŞAK
Aşk hayatınızda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.
TERAZİ
Kendinize iyi bakmalı ve sorumluluklardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışmalısınız. Potansiyelinizi yavaş yavaş açın ve birden kendinize çok fazla yüklenmeyin.
AKREP
Partnerinizle ya da yeni birileri ile ilgilenme fırsatı yakalayabilirsiniz. İş konusunda özellikle sunum gibi konularda başarılı olabilirsiniz.
YAY
Akşam saatleri evinizle ilgilenmek için oldukça uygun olacak. Tadilat ya da dekora dair değiştirmek istediklerinizi değiştirebilirsiniz.
OĞLAK
Bugünlerde sosyal açıdan verimli ve uzun vadeli dostluklar kurabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sizlerle vakit geçirmekten büyük keyif olacaklar.
KOVA
Bugünlerde hayatınıza dair kendinizi huzursuz ve tedirgin hissedebilirsiniz. Ayrıca kişisel bakım için de akşam saatleri oldukça uygun.
BALIK
Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Balık'lar bir partner bulma hususunda başarılı olabilirler ve karşı cinsten yoğun ilgi görerek oldukça iyi hissedebilirler.