4 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde içe dönük bir tutum sergilediğinizin farkına varmalı ve dış dünyaya da adapte olabilmelisiniz.

BOĞA

Aşk konusunda kendinizi çokça ifade etmek istemeyebilir, bir şeyleri partnerinizin kendisinin anlamasını bekleyebilirsiniz.

İKİZLER

Zamanlama konusunda bugün çok başarılı olabilir, her işinize tam zamanında yetişebilirsiniz. Günün planı sezgilerinizle uyumlu bir şekilde gidebilir.

YENGEÇ

Bünyenizi yorgun düşürecek bir yaşam anlayışı benimsemenizle beraber soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara direnciniz kırılabilir.

ASLAN

Mesleki konularda ise duygularınızla mantığınızı denk düşürmeye çalışırken çok fazla düşünerek adım attığınızı fark edebilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ

Kendinize iyi bakmalı ve sorumluluklardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışmalısınız. Potansiyelinizi yavaş yavaş açın ve birden kendinize çok fazla yüklenmeyin.

AKREP

Partnerinizle ya da yeni birileri ile ilgilenme fırsatı yakalayabilirsiniz. İş konusunda özellikle sunum gibi konularda başarılı olabilirsiniz.

YAY

Akşam saatleri evinizle ilgilenmek için oldukça uygun olacak. Tadilat ya da dekora dair değiştirmek istediklerinizi değiştirebilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde sosyal açıdan verimli ve uzun vadeli dostluklar kurabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sizlerle vakit geçirmekten büyük keyif olacaklar.

KOVA

Bugünlerde hayatınıza dair kendinizi huzursuz ve tedirgin hissedebilirsiniz. Ayrıca kişisel bakım için de akşam saatleri oldukça uygun.

BALIK

Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Balık'lar bir partner bulma hususunda başarılı olabilirler ve karşı cinsten yoğun ilgi görerek oldukça iyi hissedebilirler.