3 Aralık günlük burç yorumları
Bugünlerde sağlık konusunda kendinize dikkat etmelisiniz.
Soğuk algınlığı, bağışıklıkta düşüş gibi durumlar sizi çok etkileyebilir.
BOĞA
Azimle gerçekleştirdiğiniz başarılarınızın taklit edildiğini görmek ya da yolunuza konulan bir takım setler sizi oldukça rahatsız ve tedirgin edebilir.
İKİZLER
Aşk hayatınızda oldukça verimli bir süreçten geçebilirsiniz.
Evli olan Yengeç'ler evliliklerini iyileştirebilir ve eşleri ile problemlerini çözebilirler.
YENGEÇ
Partnerinizle beraber ortaklaşa etkinlikler yapmak için uygun bir gün ayrıca mesleki konularda da yeniliklere açık olmanızda fayda var.
ASLAN
İş hayatınızda kendinizden beklemediğiniz şekilde limitlerinizi zorlayarak hak arayışınızı sürdürebilirsiniz. İstikrarlı gidişatla başarılı da olabilirsiniz.
BAŞAK
Sağlığınızla ilgilenirken ilişkiye tam olarak istediğiniz ilgiyi gösteremeyebilirsiniz.
Partnerinizle aranızda bir takım kopukluklar oluşabilir.
TERAZİ
Aşk hayatınızda gösterdiğiniz yoğun çabanın meyvelerini toplayabilirsiniz.
Bekar olan Terazi'ler ise niyetlerindeki kişi ile sosyal ortamlarda tanışabilirler.
AKREP
Bu aralar kendinizi iyi hissettiğiniz ve kusurlarınızı kolaylıkla düzeltebildiğiniz, kendinizi geliştirebildiğiniz bir gündesiniz.
YAY
Aşk konusunda kendinize güvenmenizin ve ne istediğinizi bilmenizin oldukça önemli olduğu bir gündesiniz. Düşüncelerinize de dikkat etmelisiniz.
OĞLAK
Karakteristik özelliklerinizi ön plana koyabilirsiniz ancak baskılamak yerine orta yolu bulmaya çalışmak ilişkinizi daha sürdürülebilir kılar.
KOVA
Bugünlerde önce sağlığınız sonra ilişkiniz odakta olabilirsiniz.
Duygusal olarak sevdiklerinizden destek görmek isteyebilirsiniz.
BALIK
Aşk hayatınızda bir şeyleri yoluna koymak için çaba göstermelisiniz.
Karşınızdaki kişiyi dinlemeye ve anlamaya çalışmanız sizin için önemli olacaktır.
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