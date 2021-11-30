30 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Evli olan Koç'lar çocuk sahibi olabilirler, yine sağlık alanında başlatmak istediklerinizi başlatmak için uygun bir gündesiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda alacağınız haberlerle keyfiniz yerine gelebilir. Özellikle eski partnerin dönüşü gibi konular gündeme gelebilir.

İKİZLER

Aşk konusunda partnerinize olan ilginiz onun sevgisini kazandığı için uzun vadeli ilişkinin temellerini bugünden atabilirsiniz, güvenilir olacaktır.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda alacağınız haberlerin oldukça keyifli olacağı bir gündesiniz. İş konusunda gün içerisinde hareketlilik size çok fazla gürültülü gelebilir.

ASLAN

Sosyal açıdan arkadaşlarınızla da zaman geçireceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Birtakım yenilik ve tadilatlar yapmak için de uygun bir gündesiniz.

BAŞAK

Cesaretiniz ve motivasyonunuz bugünlerde oldukça yüksek olacak. Mesleki konularda güç ve motivasyonunuzu yeniden toplayabilirsiniz.

TERAZİ

Sakin bir ortam arama ihtiyacına girebilirsiniz. Kendinizi meditasyon gibi etkinliklerle sakin tutmanızda ve günün yorgunluğunu atmanızda fayda var.

AKREP

Aşk hayatınızda sürekli problem çözücü olmak sizi bir hayli yorgun düşürmüş olabilir, bugün kimse için hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

YAY

Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz, seveceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel bakım için de uygun bir gün.

OĞLAK

Mevcut ilişkinizi düzeltmek için uygun bir gündesiniz. Neşeniz ve yüksek enerjiniz yerinde olacağı için herkesin dikkatini kolaylıkla çekebileceksiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda atacağınız adımların verimli sonuçlar doğurcak. Özellikle işinizde de duygusal destek ve motivasyon görebilmeniz de mümkün.

BALIK

Gün içerisinde akışta yaşamayı tercih edebilir, iş konusunda alacağınız haberlere de şaşırmayabilirsiniz. Özellikle bugün dışardan ruhsuz bir görünüm çizebilirsiniz.