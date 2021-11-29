29 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Zaman içerisinde kendinizi geliştirmeye açık olursanız büyük başarılar elde edebilir aynı zamanda hatalarınızdan ders alabilirsiniz.

BOĞA

Maddiyatınız hususunda bereketinizin arttığı bir gündesiniz. Mal alım satımı gibi konular için uygun bir gündesiniz.

İKİZLER

Önemli işlerinizi başlatmak yerine ilerleyen günlere erteleyebilirsiniz ancak süregelen bitirmeniz gereken işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ

İşle alakalı konularda fırsatları kaçırdığınız için pişman hissedebilirsiniz. Duygusal konularda ise heveslendiğiniz konuşmaları devam ettirmeyebilirsiniz.

ASLAN

Bu aralar almak istediğiniz bir şeyi indirimde bulabilir ya da beklemediğiniz yerde para görerek şaşırabilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda yapacağınız açılımların olumlu sonuçlanması sizi cesaretlendirebilir. İşinizi istikrarlı götürebiliyorken bir anda her şeyden vazgeçebilirsiniz.

TERAZİ

Dostlarınızın fikirlerine yıkıcı değil de daha yapıcı yaklaşmanızda fayda var. Ayrıca yalnız İkizler burcu üyeleri yine ortak tanıdıklara şans verebilmeliler.

AKREP

Son zamanlarda iş konusunda etrafınıza karşı daha açık fikirli olmanız gerekmekte. Aşk konusunda ise netlik için kendinize zaman tanıyın.

YAY

Kendinizi çokta düzenli hissetmeyeceğiniz bugünlerde eşyalarınızı kaybedebilir, aynı zamanda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde iş konusunda sürpriz gelişmelere ayak uydurmakta ve zihinsel olarak da adapte olmakta problem çekmeyebilirsiniz.

KOVA

Vazgeçmek yerine yarıda bırakıp, dinlenip devam etmenizde fayda olacaktır. İş konusunda üstlerinizle çatışma içerisinde olmamaktan emin olmaya çalışın.

BALIK

İsteklerinize ulaşmak konusunda istekli olsanız da eleştiriye de açık olmanız önemli olacak. Kendinizi geliştirmek için çevrenizdekilerin fikirlerini dinlemelisiniz.