1 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için zamanı lehinize kullanabilir ve bilhassa sosyal ilişkiler kurmaktan yana da şanslı olabilirsiniz.

BOĞA

Soğuk algınlığı ya da bağışıklık sisteminde düşüklük gibi rahatsızlıklara karşı önlem almanız gereken bir gün.

İKİZLER

Aşk hayatınızda sezgilerinizin kuvvetlendiği ve partnerinizin düşüncelerini hissedebildiğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ

Duygusal olarak kendinizi iyi hissetmek isteyeceğiniz bugünlerde partnerinizden de sorumluluk almasını bekleyebilirsiniz.

ASLAN

Maddi isteklerinizi gerçekleştirirken gereksiz iş yükü strese girmenize neden olarak sizi beklemediğiniz kadar yorabilir.

BAŞAK

Hem kalıcı dostluklar kurabilir hem de ortaklıkların temellerini atabilirsiniz. Maddi konularda bereketinizin arttığı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

TERAZİ

Üzerinizde bulunan iş yükünü biraz olsun dağıtmak isteyebilir, grup çalışmalarına yönelebilirsiniz. Takım çalışması işinizi hayli kolaylştıracaktır.

AKREP

Aşk hayatınızda mükemmeliyeti aramak yerine partnerinizle mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Minimalist tutumunuz çevrenizdekilerin yüzünü güldürebilir.

YAY

İlişkinize dair radikal kararlar alabilirsiniz. Kendinizi daha rasyonel hissedeceğiniz bugünlerde kararlarınızın arkasında zorlanmadan durabilirsiniz.

OĞLAK

İlişkiniz için gösterdiğiniz çaba karşılığını bulamayabilir, bu durum da zaten sıkılgan yapınızda aksiyon alma isteği uyandırabilir.

KOVA

Acil işlerinizi sabahtan halledebilir akşam saatlerinde tamamen dinlenme odaklı kalmaya çalışabilirsiniz. Duygusal olarak yorgun hissedebilirsiniz.

BALIK

Küçük şeylerle mutlu olmanız etrafınızdakilere neşe saçmanıza vesile olabilir. Patronlarınızın sizden beklentisi daha üst düzeyde olarak sorumluluk yükleyebilir.