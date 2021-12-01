KOÇ
Yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için zamanı lehinize kullanabilir ve bilhassa sosyal ilişkiler kurmaktan yana da şanslı olabilirsiniz.
BOĞA
Soğuk algınlığı ya da bağışıklık sisteminde düşüklük gibi rahatsızlıklara karşı önlem almanız gereken bir gün.
İKİZLER
Aşk hayatınızda sezgilerinizin kuvvetlendiği ve partnerinizin düşüncelerini hissedebildiğiniz bir gündesiniz.
YENGEÇ
Duygusal olarak kendinizi iyi hissetmek isteyeceğiniz bugünlerde partnerinizden de sorumluluk almasını bekleyebilirsiniz.
ASLAN
Maddi isteklerinizi gerçekleştirirken gereksiz iş yükü strese girmenize neden olarak sizi beklemediğiniz kadar yorabilir.
BAŞAK
Hem kalıcı dostluklar kurabilir hem de ortaklıkların temellerini atabilirsiniz. Maddi konularda bereketinizin arttığı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz.
TERAZİ
Üzerinizde bulunan iş yükünü biraz olsun dağıtmak isteyebilir, grup çalışmalarına yönelebilirsiniz. Takım çalışması işinizi hayli kolaylştıracaktır.
AKREP
Aşk hayatınızda mükemmeliyeti aramak yerine partnerinizle mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Minimalist tutumunuz çevrenizdekilerin yüzünü güldürebilir.
YAY
İlişkinize dair radikal kararlar alabilirsiniz. Kendinizi daha rasyonel hissedeceğiniz bugünlerde kararlarınızın arkasında zorlanmadan durabilirsiniz.
OĞLAK
İlişkiniz için gösterdiğiniz çaba karşılığını bulamayabilir, bu durum da zaten sıkılgan yapınızda aksiyon alma isteği uyandırabilir.
KOVA
Acil işlerinizi sabahtan halledebilir akşam saatlerinde tamamen dinlenme odaklı kalmaya çalışabilirsiniz. Duygusal olarak yorgun hissedebilirsiniz.
BALIK
Küçük şeylerle mutlu olmanız etrafınızdakilere neşe saçmanıza vesile olabilir. Patronlarınızın sizden beklentisi daha üst düzeyde olarak sorumluluk yükleyebilir.