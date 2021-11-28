28 Kasım günlük burç yorumları
Sevdiklerinize karşı fedakar olup onları düşünürken kendinizi düşünmeyi kaçırabiliyorsunuz.
Soğuk algınlığı gibi hastalıklar hususunda dikkat etmelisiniz.
BOĞA
Duygularınızın yükseldiğini görebilir gün içerisinde anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz.
Akşam saatlerinde huzurunuz artabilir.
İKİZLER
Sevgi dolu paylaşımların yükseleceği bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde sizinle iletişime girmek isteyen insanların arttığını ve özellikle mesleki çevrenizin genişlediğini görebilirsiniz.
ASLAN
Bugünlerde çabuk sinirlenmemeye çalışmak sizin için önemli olabilir. Aşk konusunda kendinizi verimli bir şekilde gösterebileceksiniz.
BAŞAK
Sağlık konusunda kendinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz ve kendinize gereken özeni gün içerisinde göstermelisiniz.
TERAZİ
Meslek geliştirmek gibi niyetlerinizi gerçeğe çevirebilirsiniz.
Aşk konusunda biraz daha anlayış gösterdiğiniz taktirde olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz.
AKREP
Aşk hayatınızda bir takım haberler alarak geleceğe umutla bakabilirsiniz. Sizinle fikir alışverişinde bulunurken zaman içerisinde arkadaşlık geliştiren kişiler artabilir.
YAY
Partnerinize karşı anlayışlı olduğunuzdan emin olmanız gereken bir gündesiniz aksi taktirde sinir ve tartışmalara hazır olmanız gerekebilir.
OĞLAK
Bugünlerde yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir zaman dilimindesiniz.
Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve işinizde başarı odaklı olabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.
KOVA
Mesleki konularda çabalarınızın görüldüğünü ve taktir edildiğini bilmek içinizi ferahlatabilir.
Aşk konusunda çaba sizden gelebilir.
BALIK
Güne başlarken huzursuz uyanabilirsiniz ancak gün içerisinde güzel haberlerle toparlayabilirisiniz.
Kendinizi bugün çok fazla duygusal hissetmeyebilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 27 Kasım günlük burç yorumları 27 Kasım 2021, Cumartesi KOÇ Aşk konusunda kendinize olan güveniniz ve netliğiniz partnerinizin oldukça hoşuna gidebilir. Sağlık alanında...
- 25 Kasım 2021 günlük burç yorumları 25 Kasım 2021, Perşembe KOÇ Kendinizi her konuda verimli hissedebilirsiniz. Düşünerek hareket edeceğiniz için sonrasında aldığınız kararlardan...
- 24 Kasım günlük burç yorumları 24 Kasım 2021, Çarşamba KOÇ Bugünlerde kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz. Bu davranış tarzı ideallerinize bir...
- 23 Kasım günlük burç yorumları 23 Kasım 2021, Salı KOÇ Partnerinizle aranızda geçebilecek kıskançlık problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bir şeyleri kabullenmemek...
- 22 Kasım günlük burç yorumları 22 Kasım 2021, Pazartesi KOÇ Bugünlerde aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler yaşanabilir, beklemediğiniz kişilerden ilgi görebilirsiniz. BOĞA Bugünlerde...
- 27 Kasım günlük burç yorumları
- 25 Kasım 2021 günlük burç yorumları
- 24 Kasım günlük burç yorumları
- 23 Kasım günlük burç yorumları
- 22 Kasım günlük burç yorumları
- 21 Kasım günlük burç yorumları
- 20 Kasım günlük burç yorumları
- 19 Kasım günlük burç yorumları
- 18 Kasım günlük burç yorumları
- 17 Kasım günlük burç yorumları