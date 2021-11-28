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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 28 Kasım 2021, Pazar

28 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Sevdiklerinize karşı fedakar olup onları düşünürken kendinizi düşünmeyi kaçırabiliyorsunuz.
Soğuk algınlığı gibi hastalıklar hususunda dikkat etmelisiniz.

BOĞA
Duygularınızın yükseldiğini görebilir gün içerisinde anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz.
Akşam saatlerinde huzurunuz artabilir.

İKİZLER
Sevgi dolu paylaşımların yükseleceği bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde sizinle iletişime girmek isteyen insanların arttığını ve özellikle mesleki çevrenizin genişlediğini görebilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde çabuk sinirlenmemeye çalışmak sizin için önemli olabilir. Aşk konusunda kendinizi verimli bir şekilde gösterebileceksiniz.

BAŞAK
Sağlık konusunda kendinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz ve kendinize gereken özeni gün içerisinde göstermelisiniz.

TERAZİ
Meslek geliştirmek gibi niyetlerinizi gerçeğe çevirebilirsiniz.
Aşk konusunda biraz daha anlayış gösterdiğiniz taktirde olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz.

AKREP
Aşk hayatınızda bir takım haberler alarak geleceğe umutla bakabilirsiniz. Sizinle fikir alışverişinde bulunurken zaman içerisinde arkadaşlık geliştiren kişiler artabilir.

YAY
Partnerinize karşı anlayışlı olduğunuzdan emin olmanız gereken bir gündesiniz aksi taktirde sinir ve tartışmalara hazır olmanız gerekebilir.

OĞLAK
Bugünlerde yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir zaman dilimindesiniz.
Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve işinizde başarı odaklı olabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

KOVA
Mesleki konularda çabalarınızın görüldüğünü ve taktir edildiğini bilmek içinizi ferahlatabilir.
Aşk konusunda çaba sizden gelebilir.

BALIK
Güne başlarken huzursuz uyanabilirsiniz ancak gün içerisinde güzel haberlerle toparlayabilirisiniz.
Kendinizi bugün çok fazla duygusal hissetmeyebilirsiniz.

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