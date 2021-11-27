27 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konusunda kendinize olan güveniniz ve netliğiniz partnerinizin oldukça hoşuna gidebilir. Sağlık alanında ise diz ağrılarına dikkat etmelisiniz.

BOĞA

Sağlık konusunda endişeleriniz konusunda sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Mesleki konularda edindiğiniz başarılar kıskanılabilir.

İKİZLER

Yaptığınız küçük işlerin bile üstesinden gelmek sizin için büyük başarı olabilir zira üşegeçlik yaşayabilirsiniz. Hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda partnerinize karşı ılımlı yanaşmayı tercih edebilir, bu sayede ilişkinizi daha uzun ve sürdürülebilir kılabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde özellikle aşk ilişkilerinde verimli olabilmek için kalbinizi dinleyerek gurur yapmadan partnerinize ilerleyebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde eğitim alanında özellikle oldukça başarılı olabilirsiniz. Aşk konusunda partnerinizle oldukça uyumlu olacağınız bir gündesiniz.

TERAZİ

İşinize konsantre olmada büyük problem çekebilirsiniz ancak arada bir tatil vermenin zararı yoktur uzun süredir meşguliyetiniz kendini bu şekilde gösterebilir.

AKREP

Bütün çabayı sizin gösterdiğinizi hissettiğiniz noktada ise tıkanabilir daha fazla bir şey yapmak istemeyebilirsiniz. İş hayatınızda kariyer odağınız bir süre dağılabilir.

YAY

Mesleki konularda konunun uzmanından ya da dostlarınızdan yardım alarak ilerleyebilirsiniz. Kalbinizin sesini dinlemek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızı düzeltmek için göstereceğiniz aktif çaba karşı tarafın hoşuna gidebilir zira diğer küslükleri de sonlandırmak için uygun bir gün.

KOVA

Ailevi konularda kişisel isteklerinizden ziyade topluluk ile hareket edebilmeniz gerekmekte. Bazı rakipler belirebilir oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.

BALIK

Bugünlerde ev ve aile hayatınıza karşı oldukça düşkün olabilirsiniz. Özellikle aile ilişkilerinizi düzenlemek ve onların fikrini almak için uygun bir gün.