25 Kasım 2021 günlük burç yorumları
Kendinizi her konuda verimli hissedebilirsiniz.
Düşünerek hareket edeceğiniz için sonrasında aldığınız kararlardan dönmek zorunda kalmayabilirsiniz.
BOĞA
Bir işi ya da bir ilişkiyi büyütüp güzelleştirmek için gösterdiğiniz çabaya değdiğini görerek daha da verimli olmaya hevesli olabilirsiniz.
İKİZLER
Partnerinizle tartışmalar yaşanmaması açısından bir probleminiz olduğunda sakin bir üslupla konuşmalısınız ve vereceği cevaplara güven duymalısınız.
YENGEÇ
Bugünlerde yapmak istediklerinize hevesinizi ve cesaretinizi toplayabilirsiniz ancak aile ilişkileri hususunda dikkatli olmanız önemli olacak.
ASLAN
Sosyal ilişkilerinizde özellikle küskünlükleri bitirmek için uygun bir gündesiniz.
Güleryüzünüz neşe saçacak. Güveni ilişkinizin merkezi haline getirin.
BAŞAK
Aşk ilişkilerinizde fevri çıkışlar yapmamaya ve ani kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. İş ve diğer her konuyu 2. plana atıp sağlığınızı önemsemelisiniz.
TERAZİ
Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir gün geçirebilirsiniz.
Önümüzdeki günler itibari ile de yeni yerler keşfetmek isteyebilirsiniz.
AKREP
Desteklenmediğinizi hissedebilir, desteği dışarıdan arayabilirsiniz.
Aradığınız çözüm ve potansiyelin sadece sizde olduğunu hep hatırlamanız oldukça önemli.
YAY
İkilili ilişkilerde huzuru ön planda tutmak isteyebilir, huzurun olmadığı yerden hemen uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz.
OĞLAK
Son zamanlarda herhangi istediğiniz bir konuyu başarıya ulaştırmak için gösterdiğiniz çaba ve gelen başarı ile gururlanabilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde bazı konularda zorlansanız da zorlukların üstesinden gelebildiğinizi görmek sizi epey cesaretlendirebilir.
BALIK
İş konusunda çok fazla hevesiniz olmamakla beraber disiplininizi bir kez daha ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 24 Kasım günlük burç yorumları 24 Kasım 2021, Çarşamba KOÇ Bugünlerde kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz. Bu davranış tarzı ideallerinize bir...
- 23 Kasım günlük burç yorumları 23 Kasım 2021, Salı KOÇ Partnerinizle aranızda geçebilecek kıskançlık problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bir şeyleri kabullenmemek...
- 22 Kasım günlük burç yorumları 22 Kasım 2021, Pazartesi KOÇ Bugünlerde aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler yaşanabilir, beklemediğiniz kişilerden ilgi görebilirsiniz. BOĞA Bugünlerde...
- 21 Kasım günlük burç yorumları 21 Kasım 2021, Pazar KOÇ Herkesin ne yapmanız gerektiğini söylediğini duyabilirsiniz. Böyle durumlarda sert tepki vermediğinizden emin...
- 20 Kasım günlük burç yorumları 20 Kasım 2021, Cumartesi KOÇ Aşk konusunda vermiş olduğunuz sözleri tam anlamı ile yerine getirmek için var gücünüzle çabalıyorsunuz....
- 24 Kasım günlük burç yorumları
- 23 Kasım günlük burç yorumları
- 22 Kasım günlük burç yorumları
- 21 Kasım günlük burç yorumları
- 20 Kasım günlük burç yorumları
- 19 Kasım günlük burç yorumları
- 18 Kasım günlük burç yorumları
- 17 Kasım günlük burç yorumları
- 16 Kasım günlük burç yorumları
- 15 Kasım günlük burç yorumları