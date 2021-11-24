24 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz. Bu davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır.

BOĞA

Bu aralar sabırlı ve azimli bir şekilde ilerleme kaydediyorsunuz. Özellikle aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız.

İKİZLER

Bilhassa ilişkinizde koruyucu, sahiplenici ve destekleyici duruşunuz partnerinizle ilişkinizin düzelmesinde büyük rol oynayabilir.

YENGEÇ

Mesleki konulardaki güvence arayışınız yerini manevi arayışa bırakabilir, bugün hayata daha yoğun bir güven duyarak huzuru arayabilirsiniz.

ASLAN

Hayatınıza dair daha sakin ve sevgi dolu bir tutum sergileyebilirsiniz. Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek.

BAŞAK

Ortaklı iş ya da hedeflerde daha başarılı olacağınız, yaratıcı yeteneklerinizi daha çabuk ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ

Bugünlerde hayatınızdaki eksiklikleri fark edebilir ve tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz. Aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir.

AKREP

Dua ve ibadet için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi dualara dökebilirsiniz. Ayrca aşk konusunda ilişkinizi kolaylıkla sürdürebileceğiniz bir süreçtesiniz.

YAY

Soğuk algınlığı gibi hastalıklara daha kolay kapılabilirsiniz bu yüzden kendinize çok dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

OĞLAK

Amaçlarınıza yönelenilir, bazı kişilerle ortak hedef sürdürmeyi tercih edebilirsiniz. Bitişler ve başlangıçlar hususunda kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz.

KOVA

İnsanlarla iş birliğinde bulunmak size keyif verirken onların üzerinde üstünlük kurmamaya çalışın. Vücudunuza gereken özeni göstermeniz çok önemli olacaktır.

BALIK

Sevgi konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve saygı beraberinde mutluluğu getirebilir. Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor.