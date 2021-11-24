KOÇ
Bugünlerde kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz. Bu davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır.
BOĞA
Bu aralar sabırlı ve azimli bir şekilde ilerleme kaydediyorsunuz. Özellikle aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız.
İKİZLER
Bilhassa ilişkinizde koruyucu, sahiplenici ve destekleyici duruşunuz partnerinizle ilişkinizin düzelmesinde büyük rol oynayabilir.
YENGEÇ
Mesleki konulardaki güvence arayışınız yerini manevi arayışa bırakabilir, bugün hayata daha yoğun bir güven duyarak huzuru arayabilirsiniz.
ASLAN
Hayatınıza dair daha sakin ve sevgi dolu bir tutum sergileyebilirsiniz. Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek.
BAŞAK
Ortaklı iş ya da hedeflerde daha başarılı olacağınız, yaratıcı yeteneklerinizi daha çabuk ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz.
TERAZİ
Bugünlerde hayatınızdaki eksiklikleri fark edebilir ve tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz. Aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir.
AKREP
Dua ve ibadet için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi dualara dökebilirsiniz. Ayrca aşk konusunda ilişkinizi kolaylıkla sürdürebileceğiniz bir süreçtesiniz.
YAY
Soğuk algınlığı gibi hastalıklara daha kolay kapılabilirsiniz bu yüzden kendinize çok dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.
OĞLAK
Amaçlarınıza yönelenilir, bazı kişilerle ortak hedef sürdürmeyi tercih edebilirsiniz. Bitişler ve başlangıçlar hususunda kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz.
KOVA
İnsanlarla iş birliğinde bulunmak size keyif verirken onların üzerinde üstünlük kurmamaya çalışın. Vücudunuza gereken özeni göstermeniz çok önemli olacaktır.
BALIK
Sevgi konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve saygı beraberinde mutluluğu getirebilir. Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor.