23 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Partnerinizle aranızda geçebilecek kıskançlık problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bir şeyleri kabullenmemek adına sürekli zihninizi yoruyorsunuz.

BOĞA

Sizler bugün oldukça sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz. Birilerinin sizinle oyun oynuyor düşüncesi kalbinizi kırıyor oysa öyle bir şey yok.

İKİZLER

Gerçekleri kabullenerek çözümler üretebilirsiniz. Özellikle mali konularda bir haylı sıkıntılı dönemdesiniz. Harcamalarınızı dikkatli yapmalısınız.

YENGEÇ

Maddi olmasada manevi destek vermeniz karşınızda ki dostunuzu bir hayli memnun oluyor.biraz şakacı ve espritüel olmanız harika.

ASLAN

Mücadele ile geçen bir süreç yaşadınız ve bugün sanki öfke patlaması yaşıyorsunuz. Sürekli tetikte olmanız mutsuzluğunuzu hazırlamanız anlamına gelebilir.

BAŞAK

Var gücünüzle çok daha fazla ön plana çıkma arzunuz kabarıyor. Kendinizi bir hayli yenilediniz. Başınız oldukça dik geziyor.

TERAZİ

Enerjiniz hat safhada. Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz. Bu pozitif haliniz dostlarınızın dikkattini çeliyorsunuz.

AKREP

Ruh halinize hakim olmayı başarmak zorundasınız. İş arkadaşlarınızla asla ağız dalaşı yaşamayın. Sizden özür dileyen kişiler olacak.

YAY

Son derece bilimsel ve adil kararlar vererek birilerine muhteşem yardımlarda bulunuyorsunuz. Sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz.

OĞLAK

Bu günlerde eşsiz bir egonuz var. Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız. Oysa fazla olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.

KOVA

Birilerini taktirini toplamış ve size lütuf da bulunuyor elbette bu durum bir hayli hoşunuza gidiyor. Bazı güzellikler uzun uğraşıların ardından gelebilir.

BALIK

Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Her zaman gücünüzü iyi yönde kullanmalısınız. Sağlık sorunlarınız olabilir.