KOÇ
Partnerinizle aranızda geçebilecek kıskançlık problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bir şeyleri kabullenmemek adına sürekli zihninizi yoruyorsunuz.
BOĞA
Sizler bugün oldukça sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz. Birilerinin sizinle oyun oynuyor düşüncesi kalbinizi kırıyor oysa öyle bir şey yok.
İKİZLER
Gerçekleri kabullenerek çözümler üretebilirsiniz. Özellikle mali konularda bir haylı sıkıntılı dönemdesiniz. Harcamalarınızı dikkatli yapmalısınız.
YENGEÇ
Maddi olmasada manevi destek vermeniz karşınızda ki dostunuzu bir hayli memnun oluyor.biraz şakacı ve espritüel olmanız harika.
ASLAN
Mücadele ile geçen bir süreç yaşadınız ve bugün sanki öfke patlaması yaşıyorsunuz. Sürekli tetikte olmanız mutsuzluğunuzu hazırlamanız anlamına gelebilir.
BAŞAK
Var gücünüzle çok daha fazla ön plana çıkma arzunuz kabarıyor. Kendinizi bir hayli yenilediniz. Başınız oldukça dik geziyor.
TERAZİ
Enerjiniz hat safhada. Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz. Bu pozitif haliniz dostlarınızın dikkattini çeliyorsunuz.
AKREP
Ruh halinize hakim olmayı başarmak zorundasınız. İş arkadaşlarınızla asla ağız dalaşı yaşamayın. Sizden özür dileyen kişiler olacak.
YAY
Son derece bilimsel ve adil kararlar vererek birilerine muhteşem yardımlarda bulunuyorsunuz. Sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz.
OĞLAK
Bu günlerde eşsiz bir egonuz var. Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız. Oysa fazla olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.
KOVA
Birilerini taktirini toplamış ve size lütuf da bulunuyor elbette bu durum bir hayli hoşunuza gidiyor. Bazı güzellikler uzun uğraşıların ardından gelebilir.
BALIK
Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Her zaman gücünüzü iyi yönde kullanmalısınız. Sağlık sorunlarınız olabilir.