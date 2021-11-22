22 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler yaşanabilir, beklemediğiniz kişilerden ilgi görebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler yaşanabilir, beklemediğiniz kişilerden ilgi görebilirsiniz.

İKİZLER

Bu aralar duygusal açıdan faydalı olabilecek rasyonel hedefler koymak ilişkinizi verimli kılacaktır. Emekleriniz karşılık görecek.

YENGEÇ

Problemleri nezaket ile çözmeli kendinizi ifade ederken pişman olacağınız cümleler kurmamamlısınız. Bugün aşk hayatınız dikkat isteyebilir.

ASLAN

Evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler. Bunun daha çok kendi çabalarınızla olacağını hep göz önünde bulundurmanızda fayda var.

BAŞAK

Gördüğünüz ilgiye göstereceğiniz tepkide sezgilerinizi ve kalbinizi dinlemeyi ihmal etmemelisiniz. Sevgi ve ilgi konusunda muallakta bırakıcı olmamalısınız.

TERAZİ

Zaman içerisinde birbirinizi tanıdıkça açılmayı tercih edin, hemen herkese güvenmeyin. Edişe verici bir durum olmasa da özel tedbir almalısınız.

AKREP

Hayatınızda çok önem verdiğiniz değerlerden ani baz geçebilir ve planlarınızı yenilenebilirsiniz. Kendinizi başkalarına adamış gibisiniz adeta.

YAY

Kendinizi iş konusunda öyle şartlamışsınız ki adeta siz değil başka biri olmuşsunuz. Hiç bir şekilde sahte dostluklara rağbet etmiyordunuz.

OĞLAK

Sizinde kendinize göre bir takım arzularınız olması gayet doğal çabalamalısınız. Kendinizde bir o kadar dürüstsünüz. Merhamet yönünüz ağır basacak.

KOVA

Bugün bir takım kişiler sizin imkanlarınızdan faydalanmak adına çevrenizde bolca dolaşabilirler. aman dikkat edin mali kayıplar yaşayabilirsiniz.

BALIK

Çok fazla cesur davranmamalı, tekinsiz gördüğünüz noktalarda sezgilerinizi dinlemelisiniz. Aşk konusunda ilgi göreceğiniz bir dönemdesiniz.