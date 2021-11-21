21 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Herkesin ne yapmanız gerektiğini söylediğini duyabilirsiniz. Böyle durumlarda sert tepki vermediğinizden emin olun ve kırıcı olmamaya çalışın.

BOĞA

Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir ancak karşı tarafın çabasına eşit derecede cevap verdiğinizden emin olun.

İKİZLER

Bugünlerde fiziksel olarak kendinizi güçlendirmeniz gerekebilir. Spor yapmak, günü hareketli fakat dikkatli geçirmek uygun olacaktır.

YENGEÇ

Bugünlerde hayatınızda bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir hepsini sakin bir şekilde karşılamaya ve geleni kabul etmeye özen göstermeniz gerekmekte.

ASLAN

Aşırı sosyal ve yoğun ortamlardan kaçınmak size iyi gelecektir zira fazla konuşma olan ortamlardaki yoğun enerji başınızı ağrıtabilir.

BAŞAK

Kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz ve sosyal açıdan da arkadaşlarınızla kaliteli paylaşımlar içerisinde bulunabileceğiniz bir gün içindesiniz.

TERAZİ

Yaşanacaklara direnmek daha çok stresle karşı karşıya olmanıza neden olabilir. Duygusal açıdan isteklerinize olumlu yanıtlar alabilir.

AKREP

Pişman olacağınız şekilde tepki göstermemeye ve ani kararlar almamaya çalışın ve aldığınız kararları yavaş yavaş uygulamaya geçmeye çalışın.

YAY

Sosyal ilişkiler, gibi alanları geliştirmek için uygun bir gün. Hobilerinizden kazanç elde etmek istiyorsanız girişim başlatabilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde stresli hissedebilir, beraberinde beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. İş ve özel hayatınızda doğru tepkileri verdiğinizden emin olun.

KOVA

İş ve mesleki konularda da başarılarınız fark edilmesini istediğiniz kişiler tarafından fark edilebilir. Sempatik görüntünüz herkesin olumlu yönde ilgisini çekebilir.

BALIK

Özellikle iş ve mesleki konularda başarılı olabilir, bereketinizin arttığını görebilirsiniz. Empati yönünüz gelişkin olduğu için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.