20 Kasım günlük burç yorumları
KOÇ
Aşk konusunda vermiş olduğunuz sözleri tam anlamı ile yerine getirmek için var gücünüzle çabalıyorsunuz. Oysa ki partneriniz bir hayli sabırsız.
BOĞA
Heyecanınız uzaklarda olan dostlarınızla kavuşmanız. Bugün çok fazla harcama yapacağa benziyorsunuz. Bu kadar panik yapmanız anlamsız.
İKİZLER
Bugünlerde birilerine var gücünüzle yardım etmek çabası içine girmiş durumdasınız. Ağzınızdan çıkan her sözü yerine getiriyorsunuz.
YENGEÇ
Bazı konularda olağanüstü ince eleyip sık dokuyorsunuz. Gerçek dışı bilgi almaktan korkuyorsunuz. Dahi ve kıvrak zekanızla tüm bu sorunları aşacaksınız.
ASLAN
Sevdiğiniz kişi ile ufak gezi planları size iyi gelecek. Uzun zamandır bunu hayal ediyorsunuz.
Arzu ve isteklerinizi sıralamanın tam zamanı.
BAŞAK
Resmi işlerinizdeki anlamsız kararlar bir anda değişim olabilir. Yakın bir dostunuzdan mali destek almanız moralinizi daha fazla yükseltecek.
TERAZİ
Son zamanlarda ani tepkime göstermediğinizden, özellikle üstlerinizle çatışma içerisinde olmadığınızdan emin olmalısınız.
AKREP
Harcama konusunda dikkatli olun yarın zor bir durumda kalmamak için. Baş bölgenizi soğuktan korumalısın. Ona sakin bir tavırla aksilikleri izah edebilirsiniz.
YAY
Hayatta en çok kendinize güvenmeniz gerektiğini hep hatırlayın. Duygusal açıdan kendinizi iyi hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.
OĞLAK
Güvendiğiniz şeylerle alakalı emin olamadığınız durumlar yaşanabilir.
Maddi konularda istediklerinizi tam olarak edinemeyebilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde iş konusunda stres yapmadığınıza emin olmanız gerekmekte. Bu dürüst tavırlarınız taktir edilmekte. Ancak kendinizden çok fazla ödün veriyorsunuz.
BALIK
Kendinizde özellikle de fiziksel değişim yapmayı düşünüyorsanız ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.
İlişkiler genel anlamda bugünlerde size bunaltıcı gelebilir.
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