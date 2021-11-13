KOÇ
Hayatınızda yeni bir sayfa açılacak.
Destek almaktan da çekinmeyin. Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.
BOĞA
Partnerinize tam olarak yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.
Bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz.
İKİZLER
Zaman içerisinde karar almak ve aldığınız kararları uygulamayı tercih edebilirisiniz. Ayıca sosyal alanlardaki ilişkilerinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz.
YENGEÇ
Kendinizi başkalarına yardım ederken bulsanız da dengenizi iyi kurmalı, abartıdan kaçınmalı, kişiselliğinizi ön planda tutmalı ve hep hatırlamalısınız.
ASLAN
Bugünlerde risk alarak kendinizi ifade edebilir, attığınız adımların olumlu sonuç getirmesi ile beraber özgüveninizi arttırabilirsiniz.
BAŞAK
Enerjik duruşunuz yalnız olan Başak'ların da karşı cinsin ilgisini çekmesine vesile olabilir.
Aşk hayatınızda kendinizi verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.
TERAZİ
Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissettiğiniz konuların çabalarınız ile dolabileceğini bilmelisiniz. İlişkisel konularda cesur olmalısınız.
AKREP
Partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz Ancak her şey olması gerektiği için var oldu bu yüzden kendinizi suçlamamalısınız.
YAY
Her türlü beklentinizin karşılandığını görmek size oldukça keyifli hissettirecek.
Bu destek manevi olabileceği gibi işle veya maddiyatla alakalı da olabilir.
OĞLAK
Bugünlerde duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir.
KOVA
İlişkinizi yürütmek için gösterdiğiniz çabaya değip değmediğini görmek isteyeceksiniz.
Bugün size huzur vererek rahatlatabilir.
BALIK
Hayattan dilek ve niyetlerinizin minimal düzeyde olduğu şu günlerde kendinizi ufak şeylerle mutlu edebilmenin huzurunu sürebilirsiniz.
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KOÇ
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